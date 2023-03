Ligue 1 : Marseille veut y croire, calendrier de la 29e journée et classement - EN DIRECT

Michel Der Zakarian a réussi son pari en redressant le club Montpelliérain. Dans la zone de relégation, les Héraultais sont désormais 11e de Ligue 1, à cinq points de Lyon 10e. Depuis son retour, le club n'a pas perdu un seul match. L'engouement est total chez les joueurs qui sont conquis par les nouvelles méthodes de leur coach. "Là où il a changé, c'est peut-être qu'il est plus à l'écoute", a expliqué Arnaud Souquet dans les colonnes de L'Equipe avant la rencontre face à Marseille ce soir. Un des membres de son effectif a assuré qu'il était "toujours tourné vers le positif. Il y a beaucoup de dialogue pour remettre les têtes à l'endroit et pour insister sur le potentiel et les qualités de chacun".

Deuxième, l'Olympique de Marseille aura l'occasion en cas de victoire sur Montpellier de mettre la pression sur le PSG premier. Les entraineurs des deux équipes qui ont pu souffler pendant la trêve devraient aligner avec le meilleur onze possible. Les Héraultais joueront cependant sans Jordan Ferri suspendu au dernier match. Les Olympiens eux, ne verront plus Ounahi jusqu'à la fin de la saison. Le milieu offensif a eu une fracture à l'orteil.

15:00 - Le programme de la 29e journée de Ligue 1

Plus que 10 journées avant le dénouement final de la Ligue 1 qui reprend ce soir avec la 29e journée et Marseille qui reçoit Montpellier à 21h00. Avec la trêve internationale certains clubs ont se reposer avant de livrer dans la bataille les dernières forces de la saison. Plusieurs chocs sont prévus ce week-end avec Rennes qui accueillera Lens pour un match de haut de tableau. En bas de tableau, il y a Auxerre et Troyes qui se rencontreront à l'Abbé-Deschamps. Le match du dimanche soir sera celui entre le PSG et Lyon qui reste un classique de la Ligue 1 même si les Gones sont distancés au classement.