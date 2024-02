Coupe de France 2024 : le programme des quarts de finale

Le tirage au sort jeudi 8 février a offert une affiche de gala entre le PSG et l'OGC Nice.

Après l'exploit du FC Rouen aux tirs au but face à l'AS Monaco, nous connaissons désormais les affiches des quarts de finale de la Coupe de France programmés les 27 et 28 février prochain. L'affiche principale de ces quarts de finale sera sans aucune contestation le choc entre le PSG et Nice, premier et deuxième de notre championnat de France de Ligue 1. Pour rappel, les Nicois se sont imposés en septembre dernier au Parc des Princes (2-3) pour leur seule défaite de la saison en championnat jusqu'à présent.

Les autres affiches offriront un autre duel de L1 entre Lyon et Strasbourg. Après avoir éliminé Lille (2-1) lors des huitièmes de finale, les Lyonnais vont essayer de poursuivre leur bonne dynamique. Pour le reste, Rennes a hérité du petit poucet de cette édition, le Puy-en-Velay et enfin Valenciennes jouera donc Rouen pour une place dans le dernier carré.

