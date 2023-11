Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Djokovic, vainqueur envers et contre tous ! Résumé complet

Novak Djokovic a remporté le Masters parisien après une semaine riche en rebondissements. Mais, comme souvent, c'est "Nole" qui gagne à la fin. Résumé complet du tournoi.

Novak Djokovic a retrouvé son meilleur tennis au meilleur des moments : en finale, face à Grigor Dimitrov, le numéro 1 mondial n'a montré aucune faille pour remporter son 7e titre à Bercy (6-4, 6-3). Pourtant, il a connu une semaine difficile : il a remporté son huitième, son quart et sa demi-finale au troisième set, dans des matches très accrochés contre Tallon Griekspoor, Holger Rune et Andrey Rublev. Mais à l'arrivée, c'est bien lui qui brandit "L'Arbre de Fanti", le trophée atypique en bronze du Masters parisien.

Le Serbe s'est, chaque fois, montré plus le plus solide dans les instants décisifs du dernier set, malgré un public poussant souvent pour son opposant. Le "Djoker" a joué le parfait rôle du méchant qui brise, comme prévu, les rêves d'exploit de ses adversaires, s'offrant même le luxe de brancher le public à l'occasion. Il réussit parfaitement son retour à la compétition, près de deux mois après son triomphe à l'US Open, où il a récupéré le trône de numéro 1 mondial, et à une semaine du Masters de fin d'année qu'il abordera en favori. Depuis sa victoire à Roland-Garros, "Nole" n'a perdu qu'un match, contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Il a remporté les trois derniers tournois qu'il a disputés.

Dimitrov, sur la crête de la vague

Grigor Dimitrov est un éternel revenant. Comme en 2019 où il avait atteint la demi-finale de l'US Open après avoir chuté à la 78e place mondiale, comme souvent depuis le début de sa carrière, le Bulgare revient au plus haut niveau au moment où on s'y attend le moins. En éliminant successivement Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Hubert Hukarcz et Stefanos Tsitsipas, celui qu'on surnommait autrefois "Baby Fed" s'est offert un parcours de prestige grâce à un niveau de jeu impressionnant.

Il atteint la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy après une tournée asiatique très réussie : demi-finale à Chengdu, quart de finale à Pékin et demi-finale au Masters 1000 de Shanghai. Mais en tombant face à Djokovic, il échoue à nouveau à gagner un tournoi, chose qu'il n'a plus réussie depuis son triomphe au Masters de fin d'année en 2017, quand il était 3e mondial. Il retrouve néanmoins le top 15 du classement ATP pour la première fois depuis 2018, et devra surfer sur cette très bonne fin de saison. En 2024, il sera temps de trouver enfin de la stabilité, à 32 ans, pour se maintenir dans ce top 15 et éviter de retomber dans le creux de la vague.

Alcaraz cale, l'organisation décriée

Carlos Alcaraz n'y arrive pas en cette fin de saison. Sorti en demi-finale à l'US Open puis à Pékin, l'Espagnol a ensuite été éliminé en 8e de finale à Shanghai et plus tôt encore dans ce Masters de Bercy : pour son entrée en lice au deuxième tour, contre le Russe Roman Safiullin. Pas rassurant, alors que le Masters de fin d'année se joue la semaine prochaine. Autre échec majeur de la semaine : l'organisation du tournoi. Avec seulement trois terrains et des programmations très rapprochées, la fatigue a trop fortement pesé sur le tournoi.

Le numéro 4 mondial, Jannik Sinner, a même abandonné avant son huitième de finale en fustigeant l'organisation parisienne. L'Italien devait jouer jeudi après-midi contre Alex De Minaur, après avoir fini son match à 2h30 du matin la veille face à Mackenzie McDonald. Le tounoi pourrait d'ailleurs déménager dès 2025 à La Défense Arena à l'ouest de Paris pour profiter d'infrastructures plus spatieuses, faisant de la prochaine édition la dernière à Bercy.

Le bilan français : peut mieux faire

Les Français étaient 15 sur la ligne de départ de ce tournoi à domicile, en comptant ceux qui passaient par les qualifications. Résultat : plus personne dès le mercredi. Arthur Fils et Adrian Mannarino, les meilleures cartes tricolores, ont été balayés en deux sets pour leur entrée en lice. Richard Gasquet, Gaël Monfils et Luca Van Assche ont été battus sur le fil au troisième set contre des adversaires supérieurs sur le papier : Tommy Paul, Francisco Cerundolo et Laslo Djere. Ugo Humbert est le seul à avoir passé le cap du premier tour, et il a livré un match majuscule au deuxième tour, poussant dans ses retranchements le numéro 9 mondial, Alexander Zverev. Mais, au bout de la nuit, le Français a fini par cédé, au grand dam du public parisien, toujours effervescent (6-4, 6-7, 7-6).

Reste que cette défaite clôturait un bilan français famélique : aucun joueur sorti des qualifications sur 7 représentants, puis 7 éliminés sur 8 joueurs en lice au premier tour. Le dernier survivant, Ugo Humbert, est donc sorti au deuxième tour. Une désillusion, indubitablement, alors que certains arrivaient en forme en cette fin de saison. Même si le tennis français retrouve une homogénéité exceptionelle dans le top 100 mondial, les tricolores ne parviennent pas encore à rivaliser avec le gratin mondial. Alors, comme souvent : rendez-vous, espérons-le, la saison prochaine...

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 est retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :