Open d'Australie 2024 : quatre Français qualifiés pour le tableau principal, les résultats

Quatre Français viennent compléter le tableau principal de cet Open d'Australie qui débute dimanche.

Les qualifications de l'Open d'Australie se sont terminées dans la nuit de jeudi à vendredi et quatre Français, deux hommes et deux femmes, se sont qualifiés pour le 1er tour du premier Grand Chelem de l'année. Le premier, Hugo Grenier. Le 179e joueur mondial a tenu bon et su renverser le match face à un compatriote, Giovanni Mpetshi Perricard, pour arracher sa première qualif en Grand Chelem, à 27 ans (5-7, 6-4, 7-6 [10-4]). Deuxième qualifié, Terence Atmane. Le 145e joueur mondial a fini par faire craquer l'Américain Emilio Nava après deux jeux décisif et verra le tableau principal pour la première fois de sa carrière.

Chez les femmes, Léolia Jeanjean s'est qualifiée pour le tableau principal grâce à son succès face à l'Allemande Eva Lys (2-6, 7-6 [4], 6-3) après avoir écarté une balle de match. Ca passe aussi pour Fiona Ferro face à la Russe Polina Kudermetova. Malgré un stress palpable et des "montagnes russes", la Française rejoint le tableau principal. En revanche, au rayon des mauvaises nouvelles, Hugo Gaston ou encore Harold Mayot se sont pris les pieds dans le tapis et ne verront pas le tour principal.

Retrouvez tous les scores des matchs du tableau masculin et féminin en temps réel durant la quinzaine de l'Open d'Australie.

Résultats hommes

Les résultats des matchs du tableau masculin de cet Open d'Australie 2024

Résultats femmes

Le groupe Eurosport possède les droits de retransmission de l'Open d'Australie. Ses chaînes sont accessibles via un abonnement à Eurosport ou à Canal + Sport.

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :