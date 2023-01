Open d'Australie : Tsitsipas qualifié pour la finale, les résultats

Le Grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour la 2e finale de Grand Chelem de sa carrière en battant le Russe Karen Khachanov.

Stefanos Tsitsipas en route pour devenir le nouveau numéro 1 mondial ? Face au Russe Karen Khachanov en demi-finale de l'Open d'Australie vendredi 27 janvier, le Grec s'est imposé en quatre sets (7-6, 6-4, 6-7, 6-3) et un peu plus de trois heures de jeu pour atteindre la seconde finale en Grand Chelem de sa carrière après Roland Garros en 2021. Battu par Novak Djokovic à l'époque, Stefanos Tsitsipas pourrait retrouver le Serbe en finale ce dimanche s'il bat l'Américain Tommy Paul.

Chez les femmes, la finale de l'Open d'Australie prévue samedi 28 janvier, opposera Rybakina à Sabalenka. Une première pour la Biélorusse qui devra gérer ses émotions comme elle a expliqué en conférence de presse. "Honnêtement, je ne pense pas faire quelque chose de particulier. C'est normal d'être un peu nerveuse en finale d'un Grand Chelem, non ? Essayer de faire quelque chose de spécial à ce sujet risque d'aggraver les choses. On fera aller, c'est normal d'avoir des émotions. Et pour le match, elle sert vraiment bien et il faudra être présente pour arriver à lui mettre un peu de pression."

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2023, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien ont été assurés de toucher au minimum 103 000 dollars .

1er tour : 103 000 dollars

2e tour : 154 000 dollars

3e tour : 221 000 dollars

8e : 328 000 dollars

Quart : 538 000 dollars

Demi : 895 000 dollars

Finale : 1,575 million de dollars

Vainqueur : 2,875 millions de dollars

