Coupe du monde de rugby 2023 : le scénario catastrophe qui pourrait éliminer les Bleus

Jour de match pour le XV de France qui affronte l'Italie dans un match décisif pour la qualification.

En direct

10:10 - "Un quart de finale énorme" Pour Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, le quart de finale à venir sera une match "énorme". "On a bien répondu à notre défaite en match d'ouverture (27-13 contre la France), tiré les enseignements. Notre jeu est encore en train de s'étoffer. Ce quart de finale sera un match énorme et c'est ce que tout le monde attend. On va attendre sans stresser les trois prochains jours et voir quel adversaire nous désigne le sort. On ne sait pas si on terminera premiers ou seconds de la poule. Après, cette place n'est pas déterminante. Il faudra battre tout le monde.

09:10 - La France qualifiée pour les quarts si.. On vous rassure, il existe quand même plus de scénarios qui peuvent qualifier le XV de France. Dans le détail : En cas de succès avec ou sans bonus (18 ou 17 points au total). Cela lui garantirait la première place du groupe.

En cas de match nul. Les Bleus seraient à égalité Nouvelle-Zélande (15 pts) mais conserveraient même la première place grâce au bénéfice de leur victoire devant les All Blacks en ouverture.

En cas de défaite avec un double bonus (offensif et défensif, 15 points au total) et de succès sans bonus pour l’Italie (14 pts), alors éliminée.

08:28 - La France éliminée si.. Il existe un scénario catastrophe qui pourrait couter la place en quart de finale au XV de France. En cas de défaite sans bonus ou avec un seul point de bonus. Les Bleus seraient alors au mieux à égalité de points (14) avec les Italiens. Ils ne verraient toutefois pas les quarts, puisque le résultat de la confrontation directe entre les deux nations primerait dans ce cas de figure. Les Italiens seraient alors qualifiés en compagnie de la Nouvelle-Zélande, première du groupe A.

05/10/23 - 23:54 - Le programme de vendredi [Fin du direct] Pour son dernier match de poule de qualification dans le groupe A, le XV de France affronte l'Italie vendredi 6 octobre à 21 heures. Ce match est crucial dans l'objectif d'atteindre les quarts de finale de la compétition. Privés de leur capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors de la victoire de la France sur la Namibie (96-0), le 21 septembre, lors du 3e match des poules, les joueurs de Fabien Galthié n'ont pas le droit à l'erreur.

05/10/23 - 23:31 - Les scénarios qui envoient les Bleus en quart de finale Après la victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Uruguay, les Bleus veulent également rejoindre les quarts de finale en compagnie des All Blacks. Avant d'affronter l'Italie, ce vendredi, à Lyon, voici les différentes possibilités de qualification pour les hommes de Fabien Galthié : La France bat l’Italie

La France fait match nul contre l’Italie

La France est battue par l’Italie mais empoche les deux bonus (sans que l’Italie ne reparte avec le bonus offensif)

05/10/23 - 23:00 - Carton des All Blacks, qualifiés pour les quarts de finale Victoire bonifiée pour la Nouvelle-Zélande qui écrase l'Uruguay 73-0 grâce à onze essais. Les All Blacks ont ainsi assuré leur place en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Reste à connaitre leur place dans le groupe A. Tout se jouera vendredi à l'occasion du match entre le XV de France et l'Italie. En cas de succès face aux Azzurri, les Bleus termineront premiers de la poule A.

05/10/23 - 22:14 - Deux équipes déjà qualifiées Alors que la 5e et dernière journée de la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby 2023 vient de débuter, deux équipes ont déjà composé leur billet pour la phase finale. Le XV de la Rose, après s'être incliné contre les Fidji pour son dernier match de préparation, s'est assuré de finir en tête du Groupe D, où l'Argentine et le Japon vont se livrer un duel pour la seconde place. Le pays de Galles a assuré sa qualification en maitrisant l'Australie (40-6). Mais les Gallois ne sont pas totalement assurés de la première place avant cette dernière journée.

05/10/23 - 21:36 - "C’est mort subite", affirme Gaël Fickou avant la rencontre contre Italie "On sait que maintenant, c’est mort subite. Il ne faut pas se louper. On se prépare depuis 4 ans à ça. J’espère que cela fonctionnera". Le centre Gaël Fickou s'est présenté en conférence de presse, ce jeudi, à la veille du match des Bleus contre l'Italie. Selon lui, le XV de France est désormais en mode phase finale. "C’est un vrai 8e. Cela va être un gros combat. L’Italie va tout faire pour se rattraper contre nous", a-t-il déclaré.

05/10/23 - 20:48 - Coup d'envoi du match Nouvelle-Zélande-Uruguay Après son festival offensif face à l'Italie (96-17), la Nouvelle-Zélande joue son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Uruguay ce jeudi à Lyon. Suivez la rencontre en live commenté à partir de 21 heures en cliquant ici.

05/10/23 - 19:58 - Raphaël Ibanez prudent avant le match contre l'Italie Si l'Italie a été balayée le week-end dernier par la Nouvelle-Zélande, le manager général du XV de France, Raphaël Ibanez s'attend à des Italiens revanchards face aux Bleus. "On ne maîtrisera pas forcément la remise en question chez eux, leur façon dont ils ont pu aborder cette semaine après la Nouvelle-Zélande. En revanche, nous on a besoin d'être forts sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on peut faire. Notre état d'esprit. Et surtout c'est un test de maîtrise face à une équipe qui aura beaucoup d'intentions. Notre devoir c'est de maîtriser notre match", a-t-il déclaré face à la presse, ce jeudi.

05/10/23 - 19:11 - Anthony Jelonch a confiance pour le retour d'Antoine Dupont Le XV de France affronte l'Italie pour une place en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi à 21 heures à Lyon. Blessé, Antoine Dupont est forfait mais le capitaine des Bleus devrait faire son retour contre les Springboks une semaine plus tard pour un encore hypothétique quart de finale. "Il est prêt à relever le défi, c’est un compétiteur, on est confiant pour son retour la semaine prochaine… en cas de victoire", a assuré Anthony Jelonch en conférence de presse.

05/10/23 - 18:25 - Un choc Irlande-Écosse pour une place en quart de finale Le XV du Trèfle affronte l'Écosse ce samedi, à 21 heures. Dans cette affiche du week-end, les coéquipiers de Finn Russell jouent leur qualification. Plusieurs scénarios sont possibles dans ce groupe dominé par l’Afrique du Sud : les Écossais doivent gagner sans laisser le bonus aux Irlandais pour espérer se qualifier pour les quarts de finale ou alors, laisser un point de bonus à leurs adversaires, tout en l’emportant en marquant quatre essais ou plus. Un véritable huitième de finale entre les deux équipes.

05/10/23 - 17:30 - La fan zone de la Concorde étendue Le Village Rugby Concorde pourra accueillir jusqu'à 39 000 spectateurs demain soir pour le match France-Italie. Pour s'y rendre, vous ne pourrez pas vous arrêter aux stations Concorde ou Tuilerie qui seront fermés dès midi. Une grande station de Velib éphémère sera installée sur le parvis de la Madeleine, à quelques pas de la fan zone.

05/10/23 - 16:45 - Les images de l'entraînement L'entraînement des Bleus s'est déroulé autour de Charles Ollivon au Groupama Stadium de Lyon.