Coupe du monde de rugby 2023 : le scénario qui qualifie le XV de France après Nouvelle-Zélande - Italie

S'il ne joue pas, le XV de France peut tout de même se qualifier pour les quarts de finale dès ce vendredi 29 septembre.

À l'occasion du Mondial, Linternaute vous fait gagner la tenue complète du XV de France. Pour participer, abonnez vous à la newsletter et validez votre participation sur les réseaux sociaux via notre tweet .

En direct

09:40 - Ollivon de retour À l'écart du groupe lors du dernier entraînement en raison d'une "légère contracture à un mollet", Charles Ollivon a fait son retour lors de l'entraînement ouvert au public à Aix en Provence.

09:00 - Dupont de retour, seulement après validation du chirurgien "Son retour sera d’abord conditionné au feu vert du chirurgien. Tant qu’on ne l’a pas, il faut attendre. Ensuite, sa reprise sera conditionnée par son protocole HIA3. Il se fera de manière progressive, d’abord sur vélo, possiblement en début de semaine. Elle sera aussi conditionnée à son ressenti, on ne va pas le mettre en situation d’échec. Il passera forcément par une phase de réathlétisation parce qu’il a passé une semaine à l’arrêt. On prévoit aussi des entretiens avec notre partie psychologique. Tout se fera de façon progressive. Il y a des éléments qu’on ne maîtrise pas, mais il a une forte motivation" a expliqué Bruno Boussagol, manager santé.

08:20 - La France qualifiée si.. Jour de match dans la poule du XV de France ce vendredi 29 septembre avec la Nouvelle-Zélande qui affronte l'Italie. Ce match est tout simplement capital pour l'avenir des Bleus et des Blacks puisque une défaite de ces derniers et la Nouvelle-Zélande rentre à la maison. Pour les Blacks, il faudrait au minimum un match nul bonifié pour survivre dans cette Coupe du monde, fort probable. En revanche, tout autre résultat qu'une victoire néo-zélandaise assurerait la qualification des Bleus.

28/09/23 - 23:58 - Le Japon l'emporte sur les Samoa FIN DU DIRECT - Jeudi 28 septembre, le Japon s'est imposé face aux Samoa (28-22), à Toulouse. Les Samoans n'ont pas réussi à venir à bout des Japonais et perdent ainsi leurs chances de qualification en quarts de finale.

28/09/23 - 23:14 - Antoine Dupont va-t-il jouer avec un masque ? Après la blessure à la mâchoire d'Antoine Dupont, certains ont avancé qu'il pourrait revenir sur le terrain en portant un masque. "La question aujourd'hui ne se pose pas, ce n'est pas le bon timing [...] Ce n'est pas quelque chose que l'on a abordé. Je ne suis pas forcément favorable à ça mais si lui nous sollicite, pourquoi pas", a indiqué Bruno Boussagol, manager santé du XV de France, lors d'une conférence de presse, jeudi 28 septembre, selon des propos rapportés par L'Équipe.

28/09/23 - 22:32 - Antoine Dupont présent pour le match contre l'Italie ? "Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie (vendredi 6 octobre), j'en suis convaincu", a indiqué le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, lors d'une conférence de presse, jeudi 28 septembre, à propos de l'état d'Antoine Dupont. "On se projette uniquement sur son retour dans le groupe et sur comment il va réagir pendant sa reprise d'activité", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par L'Équipe.

28/09/23 - 21:48 - Des nouvelles "rassurantes" d'Antoine Dupont Lors d'une conférence de presse, jeudi 28 septembre, Bruno Boussagol, manager santé du XV de France, a indiqué que les nouvelles étaient "rassurantes" concernant Antoine Dupont, opéré d'une fracture maxillo-zygomatique. Le rugbyman doit rencontrer un chirurgien et sera soumis à un contrôle pour que son état soit évalué. "Son retour est conditionné au feu vert du chirurgien. Tant qu'il ne le donnera pas, on devra attendre", a assuré Bruno Boussagol, relayé par L'Équipe.

28/09/23 - 21:02 - Les compositions des équipes pour le match Japon-Samoa Le Japon et les Samoa se rencontrent, jeudi 28 septembre, à partir de 21 heures, à Toulouse, dans le cadre de la poule D de la Coupe du monde de rugby. Chaque équipe compte une victoire et une défaite et peut espérer se qualifier dans le groupe dominé par l'Angleterre. L'équipe du Japon est composée de Lemeki – Matsushima, Riley, Nakamura, Naikabula – (o) Matsuda, (m) Nagare – Labuschagne, Himeno (cap.), Leitch – Fakatava, Cornelsen – Gu, Hori, Inagaki. Celle des Samoa est constituée de Paia'aua – Fidow, Manu, Leuila, B. Lam – (o) Leali’ifano, (m) Taumateine – Lee, Taufua, Agaese Seu – McFarland, Vui (cap.) - P. Alo-Emile, S. Lam, Ja. Lay.

28/09/23 - 20:16 - Julien Marchand et Paul Boudehent préservés à l'entraînement Selon des informations de L'Équipe, les joueurs du XV de France Julien Marchand et Paul Boudehent étaient sur le banc, lors de l'entraînement des Bleus, jeudi 28 septembre. Julien Marchand souffre d'une déchirure de la cuisse gauche depuis le match de la France contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre. De son côté, Paul Boudehent, victime d'une commotion au moment du match contre la Namibie, n'a pas participé non plus à l'entraînement.

28/09/23 - 19:31 - Charles Ollivon à l'entraînement avec le XV de France Charles Ollivon était à l'entraînement avec les Bleus à Aix-en-Provence, jeudi 28 septembre, huit jours avant le match de la France contre l'Italie, vendredi 8 octobre. Quelques jours plus tôt, il avait été écarté d'une séance d'entraînement en raison d'un "mollet douloureux", rapporte L'Équipe. Il était en pleine forme pour l'entraînement du jour.

28/09/23 - 18:46 - Antoine Dupont est "loin de reprendre le rugby", selon un médecin Invité sur France 3, jeudi 28 septembre, le Dr. Jean-Baptiste Grisoli a mis en garde concernant le retour d'Antoine Dupont à l'entraînement après sa blessure à la mâchoire. "Si la cicatrisation cutanée est bonne et qu’il n’a pas de douleurs, il peut reprendre une activité sportive progressive. Il est très loin de reprendre le rugby, les contacts et la compétition", a-t-il indiqué.

28/09/23 - 17:51 - 24 équipes en 2027 ? Si la Coupe du monde 2023 va offrir des quarts de finale alléchants, le prochain format devrait être bien différent avec 24 équipes et des huitièmes de finale. Selon le Times, le formule souhaitée serait de six poules de quatre avec des huitièmes de finales promis aux deux premiers de chaque poule et aux quatre meilleures troisièmes. La "formule suisse" avec deux groupes de 12 comme en Champions Cup est aussi à l'étude.

28/09/23 - 17:04 - Pour Damien Traille, Antoine Dupont a un risque d'aggraver sa blessure Selon l'ancien centre du XV de France interrogé par le Midol, le retour précoce d'Antoine Dupont pour impacter le groupe et il y aurait un risque pour son état de santé. "Ce qui va être difficile, c’est sur les situations défensives, où il va falloir qu’il plaque et qu’il s’investisse. Mais c’est un travail qui va être réalisé durant les jours qui arrivent (…) La dangerosité, c’est qu’il commence le match, qu’il se blesse et qu’il aggrave la blessure et que ça impacte le groupe sur ce quart de finale"

28/09/23 - 16:07 - Quand Aaron Smith juge le Haka des enfants à Lyon Ambiance bonne enfant à Lyon où des enfants ont rendu hommage aux joueurs de la Nouvelle Zélande en réalisant un Haka.