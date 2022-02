"France aux JO : encore de l'argent, les résultats et médailles de l'équipe de France"

BLEUS JO. La délégation française collectionne de l'argent pour le début de ces JO 2022 avec le nouveau titre de vice championne olympique de Tess Ledeux ce mardi 8 février.

La France poursuit sa moisson de médailles... En argent ! Après les deux médailles en biathlon en relais mixte et en individuel avec Anaïs Chevalier-Bouchet, mais également grâce au vétéran Johan Clarey sur la descente masculine, épreuve reine de ces JO 2022, la France obtient sa 4e médaille d'argent grâce à Tess Ledeux en finale du Big Air. "C'est vraiment un rêve de petite fille d'avoir une médaille olympique. Peu importe la couleur, la médaille est belle. Je n'aurais pas pu faire mieux, le niveau des filles était incroyable aujourd'hui. C'est passé à rien. Forcément, on se fait un petit peu des films quand on est au départ. Je me suis imaginée championne olympique… Sur le moment, j'avais envie de cette première place, mais là, je ne peux pas être plus fière de moi" a expliqué Tess Ledeux pour RMC Sport.

Parmi les autres résultats de la nuit, on notera la petite contre performance des Français en Super-G, bien que pas favoris de la course, avec la 11e place pour Alexis Pinturault et la 9e place de Blaise Giezendanner. "C'était bien de ne pas partir devant comme hier, les premiers avaient une neige trop accrochante. Le résultat est là, ça aurait été mieux de partir un peu avant 28e mais, 9e, c'est bien" a-t-il expliqué à RMC Sport.

Le tableau des médailles des Bleus

Du 4 au 20 février, l'équipe de France va tenter de faire mieux que 15 médailles et battre son record dans des Jeux olympiques d'hiver. Le tableau des médailles des Français.

Quels sont les Français à suivre pour les JO 2022 ?

Il y en a plusieurs qui peuvent ramener une médaille d'or pour la France. Malgré l'absence de Martin Fourcade qui a pris sa retraite, le biathlon pourrait ramener une jolie moisson de médailles avec Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet ou encore Simon Desthieux chez les hommes, mais aussi Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon chez les filles. En ski alpin, des chances de titre, il y en a beaucoup ! Tout d'abord, Alexis Pinturault. Vainqueur de la Coupe du monde de ski, le Français vise un titre olympique. Mathieu Faivre, Tessa Worley ou encore Clément Noël sont également en piste pour un titre olympique. Parmi les autres chances, Perrine Laffont est la grande favorite en ski de bosses alors qu'on scrutera également les performances de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en patinage.