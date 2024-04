Les plans B et C de la cérémonie d'ouverture des JO 2024

Lors d'une interview réalisée ce lundi 15 avril, Emmanuel Macron a dévoilé les autres plans pour la cérémonie d'ouverture des JO.

La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 se veut grandiose et unique. Sur la Seine, à ciel ouvert, la parade et le spectacle doivent laisser les spectateurs et observateurs sans voix. Mais à cause des risques liés à la sécurité, cette cérémonie est encore incertaine et nombreux sont ceux qui demandent un plan B et même C.

À 100 jours du coup d'envoi, Emmanuel Macron a accordé une interview à BFM TV ou il a fait le point et enfin évoqué ce qui était prévu en cas d'annulation de cette cérémonie. "Cette cérémonie d'ouverture " le long de la Seine, " c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire ", a déclaré le président de la République. Mais, selon lui, " il y a des plans B et même des plans C ", " et on les prépare en parallèle ", " on fera une analyse en temps réel " des risques. La piste du Stade de France comme plan B de la cérémonie d'ouverture est désormais actée. En cas de menace terroriste jugée suffisamment élevée, la cérémonie d'ouverture pourrait également être "limitée au Trocadéro".

Pour que tout se passe dans le calme et que cette cérémonie puisse se dérouler correctement, Emmanuel Macron a par ailleurs assuré " vouloir tout faire pour avoir une trêve olympique " pendant les JO (du 26 juillet au 11 août), qui doivent être " un moment aussi diplomatique, de paix ". " On veut œuvrer à la trêve olympique et je pense que c'est une occasion sur laquelle je vais d'ailleurs essayer d'engager beaucoup de nos partenaires ".