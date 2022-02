"Tableau des médailles JO 2022 : de l'argent pour la France, la Norvège en tête, le classement"

MEDAILLE JO. Première médaille dans ces Jeux olympiques d'hiver avec la médaille d'argent obtenue au terme du relais mixte.

Première médaille pour les Bleus ! Au terme de la première épreuve de biathlon de ces Jeux olympiques d'hiver de Pékin, l'équipe de France a pris une très belle médaille d'argent grâce au relais mixte de Anaïs Chevalier, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Les Bleus auraient même pu obtenir l'or, mais le sprint final a été remporté par Johannes Boe, la star norvégienne.

Le tableau des médailles des JO 2022

La Norvège, grande favorite pour terminer à la première place du classement des médailles, a démarré ces JO 2022 en fanfare avec deux médailles d'or en skiathlon et en relais mixte en biathlon. En prenant la deuxième place, les Bleus entrent également dans le tableau.

Les Bleus espèrent obtenir plus de 15 médailles dans ces JO d'hiver de Pékin et battre le record de Sotchi et Pyeongchang. La campagne débute bien avec de l'argent pour le relais mixte.

Pour rappel, avant les JO, Gracenote avait pronostiqué 17 médailles pour l'équipe de France, le décompte :

Médailles d'or

Alexis Pinturault en combiné

Mathieu Faivre en Géant

Clément Noël en slalom

Perrine Laffont en ski de bosses

Médailles d'argent

Benjamin Cavet en ski de bosses

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médailles de bronze