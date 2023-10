Tour de Lombardie 2023 : parcours, engagés... Les infos sur le Monument

Le dernier Monument de la saison a lieu samedi dans le nord de l'Italie, où Thibaut Pinot fera ses adieux. Présentation complète de l'édition 2023.

Deux noms attirent à eux toute la lumière à l'aube du Tour de Lombardie 2023, ce samedi 7 octobre. Tadej Pogacar a remporté les deux dernières éditions et vise un triplé inédit depuis Fausto Coppi (5 victoires dont 4 de rang entre 1946 et 1949). Thibaut Pinot va tirer sa révérence sur la course qui lui a offert la plus belle victoire de sa carrière en 2018, quand il était parti seul dans le Civiglio, lâchant le Requin de Messine Vincenzo Nibali pour remporter le seul Monument de son palmarès. Samedi, Pinot et ses fans, qui seront présents en nombre sur le bord de la route, rêveront forcément de tourner cette grande page du cyclisme français de la plus belle des manières : les bras levés vers le ciel au moment de passer la ligne.

Un duel slovène ?

Le favori incontestable demeure Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le double vainqueur en titre a encore garni son palmarès cette année : Tour des Flandres, Flèche Wallonne, Amstel Gold Race et deux étapes du Tour de France. Mais il reste sur deux résultats frustrants, avec sa deuxième place au Tour de France et sa médaille de bronze aux championnats du monde. Il arrive revanchard en Italie, et entouré d'une belle équipe. Son concurrent principal sera sûrement un autre Slovène, Primoz Roglic, pour sa dernière course sous le maillot de la Jumbo Visma. Vainqueur au Tour d'Emilie il y a quelques jours devant la plupart des favoris du Lombardie, le récent troisième du Tour d'Espagne aura l'opportunité d'ajouter un second Monument à son palmarès après Liège-Bastogne-Liège 2020.

Des outsiders affamés

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui a lui aussi disputé la Vuelta, sera un autre concurrent sérieux à la victoire finale, lui qui n'a jamais remporté l'épreuve. Son avenir est incertain puisque son équipe devrait être absorbée par la Jumbo Visma, et il voudra offrir une dernière grande victoire à une formation légendaire dans le monde du cyclisme. Du côté des outsiders, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sera l'un des principaux dangers, lui qui arrive frais en cette fin de saison après une fracture de la rotule sur le Tour de France. Simon Yates (Jayco AlUla) et Enric Mas (Movistar) pourraient aussi se mêler à la lutte, tout comme Adam Yates et Juan Ayuso (UAE Team Emirates) si leur leader Tadej Pogacar leur en laisse la possibilité.

Le Tour de Lombardie vient traditionnellement conclure la saison cycliste et permet aux coureurs qui ont pic de forme tardif ou qui ont connu des blessures pendant l'année de s'illustrer. La première édition de cette mythique course, considérée comme le cinquième Monument, a eu lieu en 1905. Depuis sa création, le Tour de Lombardie est la classique qui s'est le plus courue car seules les éditions de 1943 et 1944 ont été annulées en raison de la guerre. Elle a souvent souri aux grands coureurs italiens : Fausto Coppi, Gino Bartali, Alfredo Binda et plus récemment Paolo Bettini, Danilo Di Luca ou encore Vincenzo Nibali. Mais elle est aussi un terrain rêvé pour les spécialistes des classiques, à l'image de Philippe Gilbert ou Joaquim Rodriguez, et a courronné les plus grands de ce sport comme Merckx et Hinault.

Le parcours du Tour de Lombardie 2023 emprunte le chemin inverse de l'an passé, partant de Côme pour arriver à Bergame, et renoue, sur le final, avec les routes et cols qui ont fait l'histoire récente de la course. Cette année encore, pas de Sornano, et un final moins explosif que l'année dernière, avec le Passo della Crocetta (11,6 km à 5,8 %) et le Passo di Ganda (9,3 km à 7,1 %) en juges de paix, avant le Colle Aperto (1,3 km à 6,9 %) comme dernière difficulté à trois kilomètres de la ligne d'arrivée. Retour aussi à un début de course plus plat, contrairement à l'année dernière.

Profil du Tour de Lombardie 2023 © Il Lombardia

Les équipes des favoris devraient lancer la course dès le Passo della Crocetta avant des tentatives plus franches des leaders dans le Passo di Ganda, où le vainqueur pourrait déjà s'envoler car le sommet est à 31 kilomètres de l'arrivée. Sinon, le Colle Aperto décidera du sort de la course, à moins d'un sprint en petit groupe.

Voici la liste complète des coureurs qui participent à cette nouvelle édition du Tour de Lombardie :

Data powered by FirstCycling.com

La course italienne de cyclisme se déroulera le samedi 7 octobre 2023 avec un départ en matinée pour une arrivée en milieu d'après midi (entre 16h50 et 17h30 selon la vitesse des coureurs).

La classique italienne sera à suivre en intégralité sur les antennes d'Eurosport, et en particulier sur Eurosport 2 en direct dès le départ à 10h30.