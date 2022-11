"DIRECT. Tirage au sort de la Ligue des champions : le Bayern pour le PSG ? Comment suivre le tirage ?"

TIRAGE AU SORT LDC. Deuxième de sa poule de Ligue des champions, le PSG affrontera un grand d'Europe dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

11:00 - Voici la liste des qualifiés pour ce tirage au sort de la Ligue des champions En raison de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la phase de groupes de la Ligue des champions s'est terminée plus un mois plus tôt qu'à l'accoutumée. Par conséquent le tirage au sort de la Ligue des champions est aussi programmé plus tôt. Voici la liste des 16 qualifiés qui seront tirés au sort ce midi : Naples

Liverpool

Porto

Bruges

Bayern Munich

Inter Milan

Tottenham

Eintracht Francfort

Chelsea

AC Milan

Real Madrid

RB Leipzig

Manchester City

Borussia Dortmund

Benfica

Paris Saint-Germain

10:50 - Le Bayern, adversaire le plus probable pour le PSG ? Selon le compte spécialisé dans les probabilités @MisterChip, le Bayern Munich est l’équipe sur laquelle le PSG a le plus de chances de tomber en 8e de finale (18,1%). Viennent ensuite Naples (17%), City et Tottenham (14,2%) puis Chelsea (13,9%). Le Real Madrid (11,3%) et Porto (11,2%) sont les deux équipes que le PSG a le moins de chances de croiser en 8e.

10:40 - Comment fonctionne le tirage ? Le tirage au sort comprend 16 équipes : les vainqueurs et les deuxièmes de chacun des huit groupes de l'UEFA Champions League. Deux chapeaux sont formés : l'un composé des huit vainqueurs de groupe (équipes têtes de série) et l'autre des huit deuxièmes (équipes non têtes de série). Aucune équipe ne peut affronter un club de son groupe ou une équipe de sa propre association. Les vainqueurs des groupes têtes de série jouent à l'extérieur lors des huitièmes de finale aller et sont à domicile lors des matches retour. Les huitièmes de finale se dérouleront le 14-15, 21/22 février et 7-8, 14-15 mars 2023