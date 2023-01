Mondial de handball 2023 : les Bleus en quarts, la date

Après sa victoire face à l'Espagne, l'équipe de France de hand réalise pour le moment le parcours parfait et attend désormais les quarts de finale.

100% de réussite pour l'équipe de France de hand au Mondial. Déjà qualifiés, les Bleus se sont imposés face aux Espagnols ce dimanche 22 janvier et terminent à la première place du groupe au terme d'une rencontre assez bien maîtrisée et une bonne entame de match. "On a plutôt bien démarré la rencontre. On avait l'opportunité de creuser l'écart mais on perd des ballons. En deuxième, quand on est mené, on a su faire preuve de caractère pour renverser la rencontre. On s'est resserré autour de nos bases défensives. On a été plus ensemble, plus compact, quitte à prendre des tirs de loin. Vincent a pu nous faire une très belle partie et j'espère qu'il aura encore ce niveau pour les trois prochains matches. C'était aussi important de gagner. Jouer contre l'Espagne, c'était important avant un adversaire coriace en quarts. On a gagné, on l'a fait. Maintenant on s'attend à une bataille difficile" a expliqué Ludovic Fabregas après la rencontre.

Place désormais à la phase finale de ce Championnat du monde de handball qui se déroule à partir du mercredi 25 janvier. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Espagne, la Suède, la Hongrie et la France sont déjà qualifiés et attendent tous leurs adversaires qui seront connus ce lundi 23 janvier.

Calendrier et résultats du Mondial de handball

Voici le calendrier de l'équipe de France et des autres nations pour le championnat du monde de handball qui se dispute du 11 au 29 janvier. Le tour principal a été programmé du 18 au 23 janvier, la phase finale du 25 au 29 janvier. Si une seule nation vous intéresse durant ce Mondial, vous pouvez filtrer les résultats avec notre barre de recherche.

Quarts de finale

Mercredi 25 janvier

Demi-finales

Vendredi 27 janvier

Finale

Dimanche 29 janvier. Composée de la petite finale d'abord pour les 3e et 4e places, puis de la grande finale pour la 2e place et le vainqueur du Mondial 2023.

Quels sont les groupes du championnat du monde de handball ?

Voici les classements des quatre groupes du tour principal qui détermineront les quarts de finale.

Quelle diffusion TV pour le mondial de handball ?

Depuis le mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffuse l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres sont diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Le match d'ouverture de la compétition

Un match du tour principal

Un 1/4 de Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Une 1/2 Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

La Finale (En cas de qualification de l'Equipe de France)

Les 18 Français pour le Mondial

Voici la liste des joueurs de l'équipe de France convoqués par Guillaume Gille pour ce Mondial de hand avec notamment l'inépuisable Nikola Karabatic.