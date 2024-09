Timothée Adolphe : "Guépard blanc", guide, palmarès... Qui est le sprinteur ?

Le Français, spécialiste du 100m, espère ramener une médaille des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Timothée Adolphe est un para athlète, spécialiste du 100m dans la catégorie T 11, la catégorie des malvoyants aux paralympiques en athlétisme, il est surnommé le guépard blanc par les autres. Son handicap ? "Une malvoyance à la naissance (atteint d'un glaucome congénital dès la naissance), des années ponctuées par plusieurs incidents et chocs au niveau des yeux, puis une cécité totale depuis mes 19 ans. Une chance de voir le monde différemment" explique le Français. Malgré ce handicap, il décide de faire de l'athlétisme. "L'athlétisme est un sport extrêmement complet et varié. Petit, j'avais énormément d'énergie à revendre et c'est naturellement que le sprint et la sensation de vitesse m'ont attiré.

Un guide en permanence

"Ma discipline qui est une discipline individuelle prend une dimension collective, puisque je cours avec un guide. J'en ai même cinq autour de moi tout au long de ma préparation." Une cordelette de 10 centimètres environ les sépare lorsqu'ils courent. Ils la tiennent chacun à une main, au niveau des phalanges. Quand l'un passe la jambe droite devant, l'autre lance sa jambe gauche. Ils n'ont pas le droit à l'erreur pendant onze secondes environ, du départ jusqu'au " cassé " des épaules sur la ligne d'arrivée.

Les deux sportifs ne se parlent pas pendant la course et doivent respecter deux règles : son guide ne doit jamais tirer son athlète et c'est à Timothée de passer la ligne d'arrivée en premier.

Palmarès