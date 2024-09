DIRECT. Jeux paralympiques 2024 : une ultime médaille française et un objectif rempli, le live

Ce dimanche a apporté une 75e médaille française dans ces Jeux paralympiques. L'objectif fixé du top 8 a été atteint alors que ces Jeux prennent fin après un été riche en émotions.

Chiffres et lettres devant les sports L'essentiel Pour cette dernière journée des Jeux paralympiques 2024, une petite médaille s'est ajoutée à l'incroyable moisson française. Nélia Barbosa a pris l'argent en 200m de para-canöe et donc la dernière médaille française de ces Jeux paralympiques 2024 qui porte le total à 75. La journée sera conclue par la cérémonie de clôture, clou du spectacle de cette édition des Jeux paralympiques.

Parmi les résultats de ce dimanche, le para-kayakiste Abel Aber a terminé à la sixième place de sa finale. La Française Rosario Murcia-Gangloff a fini à la quatrième place du marathon T12 au bout de ses forces après deux disqualifications devant elle. En basket fauteuil dames, les Pays-Bas ont battu les États-Unis et conservent leur titre paralympique dans la discipline.

17:00 - Merci à toutes et à tous ! Un grand merci à vous tous de nous avoir suivi pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 puis les Jeux paralympiques pour cet été très riche en émotions. C'est la fin de ce live mais ce n'est pas encore tout à fait fini. En effet, vous pouvez suivre en direct commenté la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 ici. 16:50 - Le top 10 du tableau des médailles Après cette dernière épreuve, voici un dernier coup d'oeil sur le tableau des médailles des Jeux paralympiques 2024 avec le top 10 officiel : 1.Chine: 220 (94, 76, 50) 2. Grande-Bretagne: 124 (49, 44, 31). 3. USA: 105 (36, 42, 27) 4. Pays-Bas: 56 (27, 17, 12) 5. Brésil: 89 (25, 26, 38) 6. Italie: 71 (24, 15, 32) 7. Ukraine: 82 (22, 28, 32) 8. France: 75 (19, 28, 28) 9. Australie: 63 (18, 17, 28) 10. Japon: 41 (14, 10, 17) 16:40 - C'est la fin des épreuves paralympiques ! Cette dernière épreuve se termine ! C'en est donc officiellement fini de onze jours de compétition et de très belles émotions. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se termineront officiellement dans quelques heures après la cérémonie de clôture. Athlètes, performances spectaculaires, disciplines... Retrouvez les images des Jeux paralympiques 2024 Voir les images Les images fortes des Jeux paralympiques 2024 16:36 - Ça passe pour Kriukov ! Aminzadeh déjà assuré du titre ! L'Ukrainien résiste à la pression et reprend sa deuxième place dans ces Jeux paralympiques 2024. Il repartira avec la médaille d'argent alors qu'Ahmad Aminzadeh est champion paralympique ! 16:33 - Akaki Jintcharadze passe 250kg et est provisoirement 2e La pression est sur Kriukov qui va devoir soulever 251kg pour conserver sa deuxième place dans cette épreuve de para-haltérophilie. 16:30 - L'explication finale en para-haltérophilie Le podium s'est dessiné dans cette dernière épreuve des Jeux paralympiques 2024 et Akaki Jintcharadze, Antone Kriukov et Ahmad Aminzadeh vont se disputer les places du podium. 16:18 - Aminzadeh valide à 258kg L'Iranien semble maintenant intouchable pour le titre paralympique en para-haltérophilie. Il valide 258kg sur sa deuxième tentative. 16:13 - Le champion paralympique en titre abandonne Petite sensation en para-haltérophilie avec l'abandon du Jordanien Jamil Elshebli qui ne semblait pas dans son assiette aujourd'hui. 16:08 - L'Iranien bien parti Ahmad Aminzadeh semble très bien parti pour remporter la dernière médaille d'or de ces Jeux paralympiques 2024. L'Iranien a porté 253kg en para-développé couché et a mis un coup sur la tête de ses adversaires. L'Ukrainien Anton Kriukov est provisoirement deuxième juste devant le Géorgien Akaki Jintcharadze. 15:58 - Avantage Ahmad Aminzadeh Après le passage de huit premiers para-athlètes, l'Iranien Aman Aminzadeh prend provisoirement la première place du concours de para-haltérophilie. 15:41 - Une ultime épreuve Elle ne chamboulera pas le classement des médailles mais un dernier para-athlète va recevoir une médaille d'or dans ces Jeux paralympiques 2024. Huit hommes sont en course en para-haltérophilie chez les +107kg. 15:35 - Un dernier point sur le tableau des médailles C'est désormais officiel ! La France va bien finir à la huitième place du tableau des médailles de ces Jeux paralympiques et remplissent leur objectif qui était de rentrer dans le top 8. Ces Jeux paralympiques 2024, à l'image des Jeux olympiques, ont été une immense réussite pour la France. 15:25 - La fin des épreuves collectives paralympiques Cette finale de basket fauteuil met un terme aux épreuves collectives de ces Jeux paralympiques 2024. Il est temps maintenant de basculer tout doucement vers la prometteuse cérémonie de clôture qui va se tenir ce soir à partir de 20h30. D'ici là découvrez toutes les infos sur cet évènement. 15:15 - Les Pays-Bas championnes paralympiques ! Les Hollandaises conservent leur titre paralympique en basket fauteuil ! Elles s'imposent 63-49 face aux Américaines qui n'auront fait qu'illusion pendant le premier quart-temps. Les Néerlandaises confirment leur suprématie. 15:03 - L'addition s'alourdit ! +15 sous l'impulsion de Bo Kramer. La joueuse néerlandaise ajoute des points et fait beaucuoup de bien aux Hollandaises qui se rapprochent d'un deuxième titre consécutif en basket fauteuil dans les Jeux paralympiques. 14:55 - +11 pour les Pays-Bas A la fin du troisième quart-temps, les Pays-Bas mènent 48-37 face aux États-Unis. Rien n'est encore joué pour la médaille d'or du basket fauteuil. il reste dix minutes à jouer. 14:51 - Les Pays-Bas prennent le large Ça se complique pour les États-Unis qui commencent à accuser un retard assez important de cette finale de basket fauteuil dames. Les Pays-Bas mènent de 13 points à deux minutes de la fin du troisième quart-temps. 14:46 - Les Pays-Bas résistent Même si les États-Unis tentent de revenir dans cette finale dames du basket fauteuil, les Hollandaises font le dos rond et parviennent à conserver leur avance de sept points à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps. 14:36 - Début de la deuxième période Les 20 dernières minutes de la finale de basket fauteuil. Les Pays-Bas mènent face aux Américaines dans ce match pour la médaille d'or avant le début de la deuxième période. 14:21 - Les Pays-Bas mènent à la pause C'est la mi-temps de la finale de basket fauteuil entre les Pays-Bas et les États-Unis. Les tenantes du titre néerlandaises mènent 31-24. 14:13 - Les Pays-Bas passent devant ! La tendance s'est inversée dans la finale du basket fauteuil. Les Hollandaises mènent désormais de un point face aux Américaines. 14:03 - La fin du premier quart-temps ! La sirène retentit pour signaler la fin du premier quart-temps de cette finale de basket fauteuil entre les Pays-Bas et les États-Unis. Les Américaines mènent 12-8 après les dix premières minutes. 13:56 - Une finale qui peine à se lancer La finale féminine de basket fauteuil entre les Pays-Bas et les États-Unis se joue sous tension et cela se répercute sur l'adresse des deux équipes. Les Américaines ne mènent que 8-2 après plus de cinq minutes de jeu à l'Arena Bercy. 13:45 - La grande finale du basket fauteuil Les Pays-Bas et les États-Unis s'affrontent en basket fauteuil chez les femmes pour la médaille d'or de la discipline dans ces Jeux paralympiques 2024. C'est une affiche rêvée entre les deux dernières nations championnes paralympiques à Rio et à Tokyo. 13:28 - Barbosa a reçu sa médaille Après sa deuxième place lors de la finale du 200m femmes en para-canöe, Nélia Barbosa a reçu sa médaille d'argent à Vaires-sur-marne, la dernière distribuée à une athlète française dans ces Jeux paralympiques 2024. LIRE PLUS

L'objectif pour ces Jeux paralympiques 2024 est assez élevé pour la délégation française qui espère battre tous les records comme pour les Jeux olympiques. "L'objectif tient surtout des médailles d'or, parce que c'est ce qui compte le plus au tableau des nations", rappelle Marie-Amélie Le Fur. "[...] On m'a demandé si ce n'était pas une ambition au rabais par rapport au top 5 olympique. Mais on avait tellement déserté la performance, on revient de loin. On était 14e à Tokyo; viser le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or, donc une véritable ambition'' a lancé Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Pour rappel, en 2021, la délégation paralympique tricolore avait décroché 54 breloques, dont onze titres olympiques.