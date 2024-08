Dorian Foulon : pied bot, ... Qui est le champion de cyclisme sur piste

Dorian Foulon est l'une des meilleures chances de médailles de l'équipe de France.

Dorian Foulon a commencé le vélo chez les valides, dès l'âge de huit ans. Le Breton de 26 ans a rapidement été repéré comme l'un des meilleurs de sa génération et fait depuis ses débuts professionnels la fierté de sa commune du Morbihan. Champion paralympique de la poursuite en classification C5 à Tokyo, Dorian Foulon est multiple champion du monde sur piste et médaillé sur route en contre-la-montre.

Le Français est né avec un pied bot, c'est-à-dire un pied formé à l'envers. Il a été opéré et sa cheville a été bloquée pour empêcher son pied de revenir dans sa position initiale. "J'ai une perte de puissance de 75 % au mollet et de 35 % au niveau de la cuisse. En gros, je cours sur une jambe et demie " explique-t-il.

Le programme de Dorian Foulon aux Jeux paralympiques

30 août : contre-la-montre kilomètre

31 août : poursuite individuelle

4 septembre : contre-la-montre sur route

6 septembre : course en ligne sur route

Le palmarès de Dorian Foulon