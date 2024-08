Para cyclisme sur piste aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Deux champions olympiques français remettent leur titre en jeu au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le para cyclisme sur piste.

Le para cyclisme sur piste est arrivé au programme paralympique lors des Jeux d'Atlanta en 1996, douze ans après le para cyclisme sur toute. Pour ces Jeux de Paris 2024, 17 épreuves se tiendront au vélodrome olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines, divisées entre épreuves de vitesse et épreuves de poursuite. La vitesse se dispute en individuel ou par équipe sur des distances de 500m à un kilomètre, tandis que la poursuite est plus longue, entre 3000 et 4000 mètres selon les épreuves.

À la différence du para cyclisme sur route, seuls deux types de vélo sont autorisés sur la piste : le vélo standard, avec les aménagements nécessaires à chaque athlète, et le tandem pour les concurrents atteints de déficience visuelle. Pour des raisons de sécurité, le tricycle et le handbike ne sont en effet pas admis sur le vélodrome.

Au Jeux de Tokyo, la délégation française a terminé troisième au classement des médailles sur le para cyclisme sur piste, derrière la Grande-Bretagne et l'Australie. Elle devrait une nouvelle fois avoir de grandes ambitions, notamment autour d'Alexandre Léauté et de Dorian Foulon, champions olympiques il y a trois ans.

Les classifications au para cyclisme

Deux catégories concourent aux Jeux paralympiques pour le cyclisme sur piste.

Athlètes amputés ou handicap moteur, participant sur un vélo standard avec les aménagements nécessaires. C1 est le degré de handicap le plus élevé et C5 le plus faible. VI ou B : Personnes aveugles ou malvoyantes, qui participent au épreuves de tandem accompagnées d'un guide à l'avant.

Le calendrier du para cyclisme sur piste

Le para cyclisme sur piste se déroulera sur le vélodrome olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines du 29 août au 1er septembre.

Jeudi 29 août

12h : C4-5, CLM 500m, Femmes, qualifications

12h19 : C1, poursuite individuelle 3000m, Hommes, qualifications

12h58 : C1-3, poursuite individuelle 3000m, Femmes, qualifications

13h58 : Tandem, poursuite individuelle 4000m, Hommes, qualifications

15h50 : C4-5, CLM 500m, Femmes, finale

16h12 : C1, poursuite individuelle 3000m, Hommes, finale

16h29 : C1-3, poursuite individuelle 3000m, Femmes, finale

17h04 : Tandem, poursuite individuelle 4000m, Hommes, finale

Vendredi 30 août

11h30 : C4-5, CLM 1000m, Hommes, qualifications

12h11 : C4, poursuite individuelle 3000m, Femmes, qualifications

12h50 : C2, poursuite individuelle 3000m, Hommes, qualifications

13h30 : C3, poursuite individuelle 3000m, Hommes, qualifications

14h12 : Tandem, CLM 1000m, Femmes, qualifications

14h57 : C4-5, CLM 1000m, Hommes, finale

15h22 : C4, poursuite individuelle 3000m, Femmes, finale

15h46 : C2, poursuite individuelle 3000m, Hommes, finale

16h18 : C3, poursuite individuelle 3000m, Hommes, finale

16h34 : Tandem, CLM 1000m, Femmes, finale

Samedi 1er septembre

10h : C1-3, CLM 500m, Femmes, qualifications

10h19 : C1-3, CLM 1000m, Hommes, qualifications

11h14 : C4, poursuite individuelle 4000m, Hommes, qualifications

11h48 : C5, poursuite individuelle 4000m, Hommes, qualifications

13h40 : C1-3, CLM 500m, Femmes, finale

14h07 : C1-3, CLM 1000m, Hommes, finale

14h55 : C4, poursuite individuelle 4000m, Hommes, finale

15h13 : C5, poursuite individuelle 4000m, Hommes, finale

Dimanche 2 septembre