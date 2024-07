Triathlète sur un coup de tête, membre du Bataillon de Joinville, qui est Dorian Coninx ?

Arrivé sur le tard et par hasard dans le triathlon, Dorian Coninx est devenu une référence dans sa discipline et vise l'or aux JO de Paris.

Né le 28 janvier 1994 à Échirolles, Dorian Coninx est l'aîné d'une famille de deux. Sa sœur Léa Coninx, plus jeune de quatre ans, est également une triathlète de haut niveau. Elle a marché dans les pas de son grand frère. Avant d'ajouter la course à pied et le cyclisme, l'Isérois s'est avant tout passionné pour la natation, sport qu'il a découvert dès l'âge de 7 ans dans sa ville natale. Il commence le triathlon dix ans plus tard, avec pour seule envie d'imiter son meilleur ami. Sa découverte est un coup de foudre. Il est heureux d'être en contact avec la nature, et plus seulement cantonné à la piscine. Dans l'optique de progresser, Dorian Coninx rejoint un cercle de performance auprès d'autres triathlètes du côté de Grenoble. En 2014, alors que sa structure manque de moyens, il met le cap vers la région parisienne et se licencie au club de Poissy Triathlon. Un an plus tard, après des résultats exceptionnels chez les juniors, il remporte une première étape sur le circuit européen du côté de Quarteira (Portugal). S'il a des qualités naturelles dans l'eau, eu égard à ses années dans les bassins, Dorian Coninx a rapidement progressé en course à pied où il est désormais craint par ses adversaires. Selon l'intéressé, sa plus grande marge de progression réside dans l'aspect mental et émotionnel, un secteur où il est aidé par des spécialistes depuis plus de sept ans. Et s'il ne veut rien laisser au hasard avant de participer pour une troisième fois aux Jeux Olympiques, l'Échirollois a été freiné dans sa préparation en mai 2024. Tombé à vélo lors d'une série des championnats du monde à Yokohama (Japon), il a souffert de fractures au coude et au poignet droit. Ce couac a nécessité des opérations. Malgré cet accroc, il vise une médaille aux JO 2024 de Paris.

Quel est le palmarès de Dorian Coninx ?

Depuis 2014 et son arrivée sur le circuit des seniors, Dorian Coninx est monté sur une trentaine de podiums. Parmi ses médailles les plus marquantes, il y a la médaille de bronze décroché au JO de Tokyo en relais mixte. Il a également remporté le classement général des championnats du monde en 2023, des titres européens en individuel (2021) et en relais mixte (2022).

Quel est le salaire de Dorian Coninx ?

Il est difficile quasiment impossible de vivre uniquement du triathlon. Pour continuer sa progression, Dorian Coninx s'appuie sur l'aide de sponsors (Mx3 Nutrition, Zéfal) et d'équipementiers (Adidas, Lapierre Bikes, Mavic). L'athlète tire aussi des revenus de son

contrat avec l'armée de terre et le Bataillon de Joinville.

Quel est le rythme d'entraînement de Dorian Coninx ?

Chaque semaine, Dorian Coninx s'entraîne à minima 25 heures, sans se laisser un seul jour de repos. Ce chiffre peut grimper de dix heures notamment en préparation olympique. Dans ce rythme, il ne compte pas le travail appelé invisible (récupération, préparation mentale, musculation…). Pour alimenter son corps, il ingurgite 6000 calories par jour. Il se couche au maximum à 22 heures dans le but de maximiser sa récupération. Pour tenir la cadence, ce fan de jeux vidéo prend justement cela comme un jeu et trouve une forme d'amusement dans cette quête de performance.