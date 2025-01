Mondial handball masculin 2025 : le bon début des Bleus, calendrier, classements et résultats

Le handball est à l'honneur en ce début de l'année 2025 avec les Mondiaux.

Le Mondial de handball masculin se dispute à partir du 14 janvier 2025 et se termine le 2 février prochain dans trois pays différents. Le choix s'est porté sur le Danemark, la Croatie et la Norvège, trois hôtes de qualité qui n'ont plus rien à prouver dans le handball mondial. Dans le détail, deux groupes du tour préliminaire, un groupe du tour principal, deux quarts de finale, une demi-finale, ainsi que le match pour la médaille de bronze et la grande finale se joueront à la Telenor Arena d'Oslo en Norvège. Deux autres groupes du tour préliminaire et un groupe du tour principal auront lieu à Herning au Danemark, tandis que la Croatie accueillera 4 groupes préliminaires avec deux groupes à Zagreb, un à Porec et un à Varazdin. Un groupe du tour principal se jouera à Zagreb et un autre à Varazdin, le dernier match joué sur le sol croate sera l'une des demi-finales à l'Arena de Zagreb.

Le premier match de la compétition a été une promenade de santé pour les Bleus face à une modeste équipe du Qatar avec quasiment 20 buts de plus à la fin du match, de quoi mettre en confiance la bande à Guillaume Gille, satisfait après la rencontre. "C'est un bon premier match pour débuter ce mondial avec une revue d'effectif qui a permis à tout le monde d'entamer la compétition. Et prendre des repères positifs. Le score est large, on a dominé cette rencontre de bout en bout. On aura toujours des choses à redire, car on a eu beaucoup de situations favorables qu'on a du mal à exploiter. Ça reste un match international pour une entame de compétition, c'est très réussi."

