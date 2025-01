Mondial handball masculin 2025 : les Bleus affrontent l'Egypte en quarts, date et heure

Avec un sans faute depuis le début du Mondial, les Bleus s'avancent comme l'un des grands favoris.

Le parcours de l'équipe de France de handball dans ce Mondial est pour le moment parfait avec un 7/7, mais c'est désormais le début d'une toute nouvelle compétition avec la phase finale et le début des quarts de finale. Grâce à son parcours, les Bleus ont l'avantage d'éviter les très grosses nations du handball qu'ils pourront retrouver qu'en finale. Pour les quarts de finale, la France devra tout de même se méfier de l'Egypte qui a terminé deuxième du groupe IV. Pour rappel, en phase de groupes des JO l'été dernier, les champions d'Afrique étaient passés tout près de faire chuter les Bleus, rejoints à la dernière seconde sur un but de Ludovic Fabregas (26-26). La rencontre sera à suivre ce mardi à 21h du côté de Zagreb.

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de FranceLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

