Mondial handball masculin 2025 : quel adversaire pour les Bleus en quarts ? Calendrier et classements

Les Bleus réalisent pour le moment un parcours sans faute et sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Le parcours de l'équipe de France de handball dans ce Mondial est pour le moment parfait. Face aux Pays-Bas, les Bleus ont de nouveau réalisé un énorme récital pour se qualifier en quarts. Le match face à la Macédoine du Nord, dernier de ce tour principal, sera une "simple" répétition générale avant la phase à élimination directe. Impossible pour le moment de savoir qui sera l'adversaire des Bleus à Zagreb, mais il s'agira du deuxième du groupe IV, où les quatre premiers, Islande, Égypte, Slovénie et Croatie, se tiennent en deux points avec encore deux matches à jouer. Les Bleus éviteront donc le Danemark champion olympique et du monde, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne ou la Norvège.

