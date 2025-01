Open d'Australie 2025 : fin des quarts de finale, scores et résultats en direct

Suite et fin des quarts de finale à l'Open d'Australie ce mercredi 22 janvier avec plusieurs chocs au programme.

Traditionnellement, l'Open d'Australie lance l'année tennistiquement parlant. Malgré quelques tournois de préparation dès la fin décembre, l'Australian Open est le premier rendez-vous incontournable pour les stars du tennis et les fans de la petite balle jaune. En 2025, l'année s'annonce passionnante avec un Nadal retraité, un Djokovic qui ne jouera plus tous les tournois et de nouveaux noms qui semblent déjà écraser le circuit comme Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner, lauréat de son premier Grand Chelem en Australie l'année dernière.

Après de grosses batailles, c'est désormais l'heure des quarts de finale à l'Open d'Australie. Les affiches sont particulièrement alléchantes avec un Novak Djokovic qui affrontait Carlos Alcaraz dans un choc très attendu. Le Serbe, encore loin de la retraite, s'est payé l'Espagnol en quatre sets après avoir perdu la première manche. En quête d'un 25e Grand Chelem, il affrontera Zverev qui a éliminé Paul. De l'autre côté du tableau, on retrouvera le numéro 1 mondial Jannik Sinner face à Alex de Minaur qui dispute son premier quart à domicile et enfin Shelton affrontera Sonego dans un quart surprise. Chez les femmes, Badosa a créé la surprise en éliminant Gauff alors que Sabalenka a eu chaud face à Pavlyuchenkova, mais s'en est sortie en trois manches. De l'autre côté on aura droit à un Svitolina Keys et Swiatek Navarro.