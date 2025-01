Open d'Australie 2025 : les demi-finales hommes, scores et résultats en direct

Enorme sensation à Melbourne avec l'élimination de la numéro 2 mondiale Iga Swiatek aux portes de la finale. Dans un match incroyable et ultra intense qui s'est terminé au super tiebreak dans la troisième manche, l'Américaine Madison Keys a renversé la Polonaise en plus de 2h30 pour atteindre la finale de l'Open d'Australie (5-7, 6-1, 7-6). En finale, elle tentera de détrôner Sabalenka qui vise un troisième sacre.

22/01/25 - 09:15 - Qualifiée, Swiatek pense déjà Keys

En battant l'Américaine Navarro, la Polonaise Iga Swiatek affrontera une autre américaine pour une place en finale, Madison Keys dont elle va prendre le temps d'analyser. "Je vais m'y pencher maintenant. Je n'ai pas pour habitude d'anticiper. Maintenant que je connais mon adversaire, on va travailler dessus avec Wim (Fissette) et préparer la tactique. Elle aime aussi beaucoup jouer de manière intense et rapide. Elle utilise sa puissance, spécialement sur dur. Je dois être prête pour cela, proactive et efficace en défense. De toute façon, en demi-finales d'un Grand Chelem, vous jouez forcément contre un adversaire solide qui mérite d'être là."