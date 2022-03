Paris - Nice : la 6e étape pour Burgaudeau, le classement général

PARIS-NICE. Malgré quelques difficultés ce vendredi 11 mars, les favoris sont restés au chaud dans le peloton alors que le Français Mathieu Burgaudeau a réalisé un sacré numéro pour remporter l'étape.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 16h17] La sixième étape du Paris - Nice était annoncée comme accidentée, elle l'était, mais les favoris sont restés au calme dans le peloton avant un week-end décisif. Après une longue échappée avec notamment le porteur du maillot à pois Valentin Madouas, reprise lors de la dernière ascension du jour, Soren Kragh Andersen a tenté de partir en solitaire dans la descente du col de l'Espigoulier (10,8km à 4,4%) dont le sommet était situé à 28 kilomètres de l'arrivée, mais a été repris à une quinzaine de kilomètres d'Aubagne après un gros travail de la Trek pour l'ancien champion du monde Mads Pedersen.

Mais dans une petite cote à 9 km de l'arrivée, c'est le coureur de la Total Direct Energie Mathieu Burgaudeau qui a mis le feu aux poudres et faussé compagnie au peloton pour remporter la toute première victoire de sa carrière. Avec les abandons de Jakobsen et Philipsen, il ne restait plus beaucoup de gros sprinteurs pour le final et cette désorganisation a permis au Français de lever les bras.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le classement général à l'issue de cette étape.

Aucun changement au classement général de ce Paris - Nice à l'issue de la 6e étape avec Primoz Roglic toujours leader de la course à étapes devant Simon Yates et Pierre Latour.