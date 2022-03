Paris - Nice : le profil de la 3e étape et le classement

PARIS-NICE. Après le succès tout en puissance de Fabio Jakobsen ce lundi au terme d'un sprint massif, les puncheurs pourraient tirer leur épingle ce mardi.

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 09h08] Après des bordures et un sprint massif remporté par Fabio Jakobsen, sa sixième victoire de la saison, les coureurs de Paris-Nice partent de Vierzon pour arriver à Dun-le-Palestel dans une étape longue de 190,8 km. Si la première partie de l'étape se veut relativement plate et propice à une échappée, la seconde moitié est beaucoup plus accidentée avec notamment la côte de Le Peyroux située à un peu plus de 20 kilomètres de l'arrivée qui pourrait être une bonne rampe de lancement pour les puncheurs et favoris. S'il n'y a pas d'attaque et que le vent se veut relativement calme, un sprint massif est plus que probable avec une nouvelle fois un certain Fabio Jakobsen comme grand favori même si Wout Van Aert pourrait également faire parler sa puissance.

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le classement général bouge à la marge, mais Christophe Laporte garde son maillot jaune. Belle opération pour Pierre Latour, 4e hier et dans la bonne bordure aujourd'hui. #ParisNice pic.twitter.com/q21pMLGtoZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 7, 2022

Malgré les bonifications prises par Wout Van Aert, Christophe Laporte reste leader de ce Paris Nice 2022 devant le Belge.