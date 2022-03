Paris - Nice : une 6e étape accidentée, le classement général

PARIS-NICE. Nouvelle étape très accidentée ce vendredi 11 mars avec une arrivée à Aubagne après avoir grimpé le Col de l'Espigoulier.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 10h33] Avant le grand final ce week-end, la 6e étape du Paris Nice sera de nouveau accidentée ce vendredi 11 mars entre Courthézon -Aubagne, avec une étape pour baroudeur longue de 213,6 km et cinq ascensions répertoriées. L'ascension la plus dure étant le col de l'Espigoulier (10,8km à 4,4%) dont le sommet est situé à 28 kilomètres de l'arrivée. Nouveau leader du général, Primoz Roglic compte bien ramener le maillot jaune à Nice même s'il veut rester prudent. "Il y avait un plan au sein de l'équipe avant le début de l'étape, je savais que Wout (Van Aert) n'allait pas forcer car il a d'autres objectifs à venir, et je n'ai pas été surpris de le voir être distancé sur la dernière ascension. Personnellement, ce n'était pas l'idéal de me retrouver sans équipiers dans le final mais j'avais de bonnes jambes et j'ai pu rester avec les meilleurs au sein d'un groupe relativement important. La course risque de devenir compliquée ces trois prochains jours. J'ai quelques coéquipiers qui sont blessés qui ne vont pas pouvoir m'aider et il va falloir survivre. Mais on va faire de notre mieux avec ce qu'on a."

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le classement général à l'issue de cette étape.

Primoz Roglic récupère le maillot jaune de son coéquipier Wout Van Aert. #ParisNice pic.twitter.com/jQRmRhxHje — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 10, 2022

Le classement général de Paris-Nice est chamboulé après la 5e étape. Wout Van Aert est dépossédé de son maillot jaune par son coéquipier Primoz Roglic qui devance l'Anglais Simon Yates et le Français Pierre Latour.