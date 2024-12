Remco Evenepoel : "Le voyage va être long", après ses multiples fractures, le Belge donne des nouvelles

Le Belge, champion olympique à Paris, a été victime d'un grave accident de la route lors d'un entraînement mardi 3 décembre.

Remco Evenepoel, légende du cyclisme actuel, a été victime d'un gros accident de la route lors d'un entraînement mardi 3 décembre. Selon les informations du journal belge Het Nieuwsblad, le coureur a été percuté par une voiture et a été immédiatement transporté à l'hôpital.

Des photos diffusées sur le média belge ont montré le double champion olympique belge pris en charge par les secours, conscient et recouvert d'une couverture de survie assis sur une chaise. Les premières informations données par son père indiquent que le Belge a été heurté la voiture du service postal belge, Bpost. "Il a été transporté à l'hôpital Erasmus d'Anderlecht sous la surveillance d'une équipe médicale. Il nous a déjà envoyé un message, nous espérons donc que tout va bien. D'après ce que j'entends, il est tombé en heurtant la portière ouverte d'une voiture de Bpost."

Multiples fractures

le Belge souffre de fractures aux côtes, à l'omoplate et à la main droite. Il a également été opéré de la clavicule et souffre de certaines contusions et est touché aux poumons. Sur X, le double champion olympique a donné des nouvelles rassurantes, tout en ayant conscience du long travail de retour.

"Le retour commence maintenant. Après un effrayant accident à l'entraînement, j'ai été opéré hier soir et tout s'est bien passé", a d'abord écrit le vainqueur du Tour d'Espagne 2022, qui a précisé qu'il souffrait également de contusions aux poumons et d'une luxation de la clavicule droite "qui a déchiré tous les ligaments environnants".

"Le voyage va être long mais je suis pleinement concentré sur ma guérison et je suis déterminé à revenir plus fort, étape par étape, a-t-il ajouté. Je suis très reconnaissant pour toute l'aide et le soutien que j'ai reçu au cours des dernières 24 heures. Des services d'urgence, des voisins qui m'ont aidé au début, des équipes médicales d'Anderlecht et Herentals et de notre médecin d'équipe Phil Jansen."