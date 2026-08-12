Lionel Messi : vers la retraite ? Son message énigmatique et poignant après le décès de son père

Profondément affecté par le décès de son père survenu le 7 août, Lionel Messi a laissé planer ce mercredi 12 août un sérieux doute quant à la poursuite de sa carrière professionnelle, laissant entrevoir une possible retraite sportive à l'âge de 39 ans.

Quatre jours après les obsèques de Jorge, son père et agent historique mort à l'âge de 68 ans dans une clinique de Rosario, en Argentine, l'octuple Ballon d'or Lionel Messi a publié ce mercredi 12 août une poignante lettre d'adieu sur son compte Instagram, marquant sa première prise de parole publique depuis le drame.

"Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je jouais seulement au football et maintenant j'ai des doutes sur le fait que je vais pouvoir continuer à le faire encore longtemps", a confié l'actuel attaquant de l'Inter Miami. "Tu étais à mes côtés à mes débuts, et tu vas manquer la fin. Pourquoi n'as-tu pas tenu un peu plus longtemps pour qu'on finisse ensemble ?", s'est ému le capitaine de l'Albiceleste.

Une finale de Coupe du monde difficile

L'ancienne gloire du FC Barcelone a également révélé avoir disputé la Coupe du monde 2026 dans un contexte familial difficile alors que son père était mourant. S'il a réalisé un tournoi de haut vol ponctué de huit buts, Messi a expliqué son impuissance lors de la finale perdue face à l'Espagne : "Mes jambes refusaient de me suivre. J'ai essayé de me surpasser, mais en vain. Je ne me sentais pas bien. Tu as tellement insisté pour que je joue ce Mondial [...] Je voulais la gagner pour t'amener une nouvelle coupe, mais je n'ai pas pu."

Mentor et représentant de son fils depuis ses débuts, Jorge Messi occupait une place centrale dans sa trajectoire sportive et personnelle. L'annonce de sa disparition et les doutes exprimés par le champion du monde 2022 ont suscité une vive vague d'émotion sur la scène internationale, marquée notamment par un message de soutien public de son rival historique, Cristiano Ronaldo : "Une énorme pensée pour toi et les tiens dans ces moments difficiles, Leo. Beaucoup de courage."