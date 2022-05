Ligue des Champions UEFA : date, billets... Les infos de la finale

FINALE LIGUE DES CHAMPIONS. Plus que quelques jours à attendre avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

Alors que la finale de la Ligue Europa se dispute ce mercredi 18 mai à partir de 21h du côté de Séville entre les Allemands de Francfort et les Ecossais des Rangers , la finale de la Ligue des champions est prévue dans 10 jours, le 28 mai prochain au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Si vous souhaitez vous rendre au Stade de France pour assister à la finale, sachez que plus aucune place n'est disponible depuis plusieurs semaines et qu'il faudra suivre en direct devant votre écran.

Pour info, Liverpool et le Real Madrid ont reçu chacun 15 600 billets, dont les prix s'échelonnent de 70 à 690 euros. L'UEFA, qui avait promis en tout 10 000 places gratuites, a finalement renoncé, offrant plutôt 30 % de réduction sur celles de catégorie 4 et 3. De plus, l'UEFA a réservé plus de 30 000 places à ses fédérations membres et à ses partenaires provoquant la colère de l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp n'en revenait pas : " C'est vrai ce que j'ai lu, que nous aurions que 20 000 places, le Real aussi, alors que le stade fait 75 000 places ? Où vont les autres places ? Je pense que Paris est un endroit où l'on peut aller sans ticket et passer du bon temps." En réponse, Aleksander Ceferin, patron de l'UEFA, a été piquant. "À l'exception de la finale, tout l'argent des billets va aux clubs organisateurs. L'UEFA a des sponsors qui contribuent entre 100 et 150 millions d'euros par an. Bien sûr, nous avons des obligations contractuelles envers eux. Mais sur ces 100 ou 150 millions d'euros, 93,5 % vont aux clubs. Je lui ai dit que je m'occupais aussi de l'Association de football de Moldavie, qui a un budget annuel de 5 millions d'euros, ce qui correspond au salaire mensuel d'un joueur, peut-être de son équipe ou d'une autre équipe. "

Place désormais à la finale, au Stade de France samedi 28 mai à 21h ! Pour cette rencontre, les Madrilènes affronteront les Reds de Liverpool et Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a déjà lancé les hostilités après la rencontre en mettant un tweet sans équivoque pour les Merengue : "Nous avons un compte à régler".

La vente de billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2022 n'est plus disponible depuis le 28 avril à 14 heures. Un total de 52 000 billets sur 75 000 (la capacité du stade pour la finale) étaient disponibles à l'achat pour les fans et le grand public. Les deux équipes qui atteindront la finale en recevront 20 000 billets chacune, tandis que 12 000 billets ont été mis en vente pour les fans du monde entier via UEFA.com.

L1: Nantes éteint le rêve de C1 de Rennes, chants injurieux à Nice Rennes a presque tiré un trait sur la Ligue des champions après sa défaite à Nantes (2-1) qui l'a éjecté du podium, mercredi en conclusion de la 36e journée de Ligue 1, ternie par les chants injurieux de supporters niçois contre Emiliano Sala.

La Ligue des champions fait peau neuve, avec un mini-championnat dès 2024 Un lifting? Plutôt un ravalement: la Ligue des champions, menacée par l'éphémère projet de Super Ligue, vivra une petite révolution dès 2024-2025 en débutant par un mini-championnat à 36 équipes, contre 32 actuellement, une réforme controversée adoptée mardi et censée séduire les diffuseurs.

Foot: l'UEFA réforme sa C1, qui débutera par un mini-championnat à 36 équipes La Ligue des champions débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes sur 6 journées, a tranché mardi l'UEFA, une réforme controversée censée proposer davantage de matches aux diffuseurs.

C1: Immortel, le Real renverse City et rejoint Liverpool en finale Immortel Real Madrid ! Grâce à l'inévitable Karim Benzema, le "Roi d'Europe" a signé une nouvelle remontée extraordinaire mercredi dans son antre de Santiago-Bernabéu pour renverser Manchester City 3-1 en prolongation (défaite 4-3 à l'aller) et rejoindre Liverpool en finale de la Ligue des champions le 28 mai au stade de France.

Real - City : Rodrygo et Benzema qualifient les Madrilènes en finale, le résumé d'un match fou REAL - MANCHESTER CITY. Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions au terme d'un nouveau scénario totalement fou. Menés (1-0) après l'ouverture du score de Mahrez (73e), les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la rencontre et validé leur ticket pour la dernière marche de la compétition. D'abord grâce à un doublé de Rodrygo (90e, 90+1) puis grâce à un but sur penalty de Benzema dans les prolongations (95e). Le résumé d'un soirée historique.

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.

Alors que la finale de la Ligue des champions a lieu le 28 mai, Karim Benzema, attaquant français du Bayern, est actuellement le meilleur buteur de la compétition devant l'Ivorien Sébastien Haller et l'Egyptien Mohamed Salah. Le classement :

Karim Benzema, Real Madrid, 15 buts Robert Lewandowski, Bayern Munich, 13 buts Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, 11 buts Mohamed Salah, Liverpool, 8 buts Christopher Nkunku, Leipzig, 7 buts Riyad Mahrez, Manchester City, 7 buts Cristiano Ronaldo, Manchester United, 6 buts Leroy Sané, Bayern Munich, 6 buts Kylian Mbappé, PSG, 6 buts Lionel Messi, PSG, 5 buts

L'UEFA voulait une réforme de la Ligue des champions, cette dernière a été actée ce mardi 10 mai pour la saison 2024 / 2025. Pour faire simple, la phase de groupes sera remplacée par un mini championnat avec 36 équipes au total contre 32 actuellement. Chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus qu'avec le format actuel. Par la suite, les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour les phases finales, et les clubs classés entre la 9e et la 24e place s'affronteront en matchs aller/retour dans des barrages pour compléter le tableau final.