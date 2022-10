"DIRECT. Ballon d'Or 2022 : déjà une fuite du classement ! Bonne ou mauvaise surprise pour Benzema ?"

BALLON D'OR. Karim Benzema sera-t-il sacré Ballon d'Or 2022 à l'issue de la cérémonie organisée au Théâtre du Chatelet à Paris ce lundi 17 octobre ? Les infos en direct

Sommaire Ballon d'Or 2022 en direct

Palmarès L'essentiel La cérémonie du Ballon d'Or 2022 débutera officiellement à 20h30 depuis le Théâtre du Chatelet à Paris. Si le classement commencera à être dévoilé aux alentours de 16h30, le trophée sera décerné aux alentours de 23h.

Karim Benzema sacré ? Le Français, grand favori du trophée, pourrait être le 5e Ballon d'Or français de l'histoire. Comme chaque année, les réseaux sociaux se déchaînent et annoncent déjà le capitaine du Real comme grand vainqueur d'après un classement qui aurait fuité et des révélations de Marca. Le quotidien annonce également le sacre de Courtois au trophée Yachine et Gavi au trophée au Kopa. Des informations à prendre bien évidemment avec des pincettes car ce classement se trouve dans une enveloppe gardée précieusement par la direction de France Football.

Suivez en direct et en intégralité la journée puis la soirée du Ballon d'Or 2022 avec les meilleurs moments.

En direct

14:45 - Pourquoi Karim Benzema mérite le Ballon d'Or ? (2/2) En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo. 14:33 - Pourquoi Karim Benzema mérite le Ballon d'Or ? (1/2) Du point de vue des statistiques, la victoire du capitaine du Real semble être inévitable. Au cours de la saison 2021-2022, Karim Benzema a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, soit la meilleure statistique depuis le début de sa carrière. 14:25 - Mbappé hors du top 5, mais présent à la cérémonie ? Selon la presse italienne, Kylian Mbappé ne serait pas dans le top 5 de ce Ballon d'Or 2022, mais devrait tout de même être présente à la cérémonie comme l'indique Le Parisien. 14:20 - Le jour de gloire pour Benzema ? Comme chaque année, les fuites du classement alimentent les réseaux sociaux. Mais selon Marca, le trophée du Ballon d'Or 2022 sera bien décerné à Karim Benzema, capitaine du Real Madrid. 14:10 - Sur quelle chaîne suivre le Ballon d'Or 2022 ? Si vous pouvez suivre la cérémonie en direct et en intégralité sur notre live, la cérémonie sera à suivre en direct sur la Chaîne L'Equipe, diffuseur officiel du plus prestigieux des trophées individuels. 14:05 - À quelle heure suivre la cérémonie ? Première information pratique pour débuter ce live Ballon d'Or, la cérémonie débutera officiellement à 20h30 depuis le Théâtre du Chatelet à Paris avec une remise du trophée aux alentours de 22h30/23h. 14:00 - Le Ballon d'Or 2022, c'est pour aujourd'hui ! Bonjour et bienvenue à vous dans ce direct consacré au Ballon d'Or 2022. La cérémonie aura lieu ce soir, au théâtre du Châtelet à Paris. Et pour la première fois depuis une quinzaine d'années et le sacre de Zidane en 1998, un Français a de fortes chances de remporter le trophée du meilleur joueur de la saison passée. Installez vous bien au chaud et restez connectés à ce direct pour suivre en intégralité la journée et la soirée consacrée au Ballon d'Or 2022.

Le 12 août 2022, la liste des 30 nommés au prix du Ballon d'Or 2022 a été officialisée. Voici la liste des prétendants dans l'ordre alphabétique :

Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid)

Joao Cancelo (POR, Manchester City)

Casemiro (BRE, Real Madrid)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City)

Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool)

Fabinho (BRE, Liverpool)

Phil Foden (ANG, Manchester City)

Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City)

Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

Harry Kane (ANG, Tottenham)

Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich)

Rafael Leao (POR, AC Milan)

Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

Mike Maignan (FRA, AC Milan)

Sadio Mané (SEN, Liverpool puis Bayern Munich)

Kylian Mbappé (FRA, Paris-SG)

Luka Modric (CRO, Real Madrid)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

Darwin Nunez (URU, Benfica puis Liverpool)

Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Bernardo Silva (POR, Manchester City)

Son Heung-min (CDS, Tottenham)

Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

Vinicius Junior (BRE, Real Madrid)

Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)

Quatrième de l'édition 2021 du Ballon d'Or, Karim Benzema remportera-t-il le prochain trophée ? Buteur lors du Clasico dimanche 16 octobre face au FC Barcelone, Karim Benzema serait le 5e Français de l'histoire à l'obtenir. Du point de vue des statistiques, la victoire du capitaine du Real semble être inévitable. Au cours de la saison 2021-2022, Karim Benzema a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, soit la meilleure statistique depuis le début de sa carrière. En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo par le passé.

Le Ballon d'Or a été remporté l'année dernière par Lionel Messi, devant Robert Lewandowski et Jorginho. Voici le classement des trente premiers au Ballon d'Or à date :

1er : Lionel Messi (Argentine/ Barcelone) 613 pts

2e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich) 580 pts

3e : Jorginho (Italien/Chelsea) 460 pts

4e : Karim Benzema (France/Real Madrid) 239 pts

5e : N'Golo Kanté (France/Chelsea) 186 pts

6e : Cristiano Ronaldo (Portugal/Manchester United) 178 pts

7e : Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) 121 pts

8e : Kévin De Bruyne (Belgique/Manchester City) 73 pts

9e : Kylian Mbappé (France/Paris-Saint-Germain) 58 pts

10e : Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG) 36 pts

11e : Erling Haaland (Norvège/Borussia Dortmund) 33 pts

12e : Romelu Lukaku (Belgique/Chelsea) 26 pts

13e : Giorgio Chiellini (Italie/Juventus Turin) 26 pts

14e : Leonardo Bonucci (Italie/Juventus Turin) 18 pts

15e : Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City) 10 pts

16e : Neymar JR (Brésil/Paris-Saint-Germain) 9 pts

17e : Luis Suarez : (Uruguay/Atlético Madrid) 8 pts

18e : Simon Kjaer (Danemark/Milan AC) 8 pts

19e : Mason Mount (Angleterre/Chelsea) 7 pts

20e : Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City) 7 pts

21e ex-aequo : Lautaro Martinez (Argentin/Inter Milan) 6 pts

21e ex-aequo : Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United) 6 pts

23e : Harry Kane (Angleterre/Tottenham) 4 pts

24e : Pedri (Espagnol/FC Barcelone) 3 pts

25e : Phil Foden (Angleterre/Manchester City) 2 pts

26e ex-aequo : Gerard Moreno (Espagne/Villarreal) 1 pt

26e ex-aequo : Ruben Dias (Portugal/Manchester City) 1 pt

26e ex-aequo : Nicolo Barrela (Italie/Inter Milan) 1 pt

29e ex-aequo : Luka Modric (Croatie/Real Madrid) 0 pt

29e ex-aequo : César Azpilicueta (Espagnol/Chelsea) 0 pt

Qui sera élue meilleure joueuse de la planète en 2022. Après Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019) et Alexia Putellas (2021), l'Anglaise Beth Mead, vainqueure de l'Euro 2022 avec son équipe et meilleure joueuse de la compétition est la grande favorite. La tenante du titre Alexia Putellas, vainqueure une nouvelle fois du championnat d'Espagne pourrait également conserver son titre alors que Wendie Renard, vainqueure de la Ligue des champions et demi-finaliste de l'Euro pourrait avoir son meilleur classement.

Le Ballon d'Or ne récompense pas seulement des joueurs et joueuses de champs, même s'il est souvent pointé pour négliger les défenseurs et favoriser les buteurs. Après le portier de la sélection italienne Gigi Donnarumma en 2021, qui sera élu meilleur gardien de buts de la planète ? Si on regarde la saison écoulée, le Belge et portier du Real Madrid Thibaut Courtois devrait remporter le prestigieux trophée après ses victoires en Liga et Ligue des champions.

Le Ballon d'Or récompense également les espoirs du foot mondial, amenés à devenir les Zidane, Messi ou Ronaldo de demain. Les nommés pour le trophée du meilleur jeune joueur de la saison sont Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Gavi, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Florian Wirtz, Nuno Mendes (PSG) et le Français et ancien Rennais Eduardo Camavinga (Real). L'Espagnol Gavi est le grand favori.

Les règles du Ballon d'Or changent pour l'édition 2022. Seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) sont "qualifiés" pour voter. Un resserrement qui renforce le niveau d'expertise et limite les (rares) votes fantaisistes. Ce qui sera perdu en pittoresque sera gagné en légitimité et en fiabilité a expliqué FF.

Découvrez le palmarès récent du Ballon d'Or largement dominé par l'Argentin Lionel Messi, (7 trophées) et le Portugais Cristiano Ronaldo (5 trophées) :