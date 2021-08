Equipe de France : Benzema et Giroud dans la liste de Didier Deschamps ? Date et heure

EQUIPE DE FRANCE. L'équipe de France de football est de retour pour jouer sa qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Didier Deschamps va dévoiler sa liste de joueurs ce jeudi 26 août à 14 heures et pourrait appeler de nouveaux joueurs.

Après un EURO manqué, l'équipe de France de football fera son grand retour pour disputer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar (21 novembre 2022 - 18 décembre 2022). Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs sélectionnés le jeudi 26 août 2021 à 14 heures depuis le siège de la Fédération Française de Football (FFF). Une équipe très attendue après la déception à l'EURO 2020 suite à l'élimination en huitièmes de finale par la Suisse. Le sélectionneur des Bleus avait accordé une interview à l'Equipe dans laquelle il a assumé sa part de responsabilité sur cet échec avant d'assurer que sa remise en question lui a permis de rester serein et motivé avant d'enchainer 3 matchs en 1 semaine. "On a neuf points à prendre en septembre, et il faut faire en sorte de nous rapprocher de la qualification". Plusieurs incertitudes planent ainsi sur cette liste, reste à savoir si l'entraineur des Bleus aura décidé de créer un renouveau pour son équipe avec de nouveaux joueurs et une nouvelle tactique ou bien s'il continuera à faire confiance aux mêmes hommes. Réponse ce jeudi 26 août à 14 heures.

Le sélectionneur de l'équipe de France de football pourrait décider de continuer de s'appuyer sur ses hommes forts et cadres tout en donnant sa chance à de nouveaux joueurs. La cohésion de groupe est l'une des caractéristiques les plus importantes pour Didier Deschamps qui ne cesse de le répéter dans ces interviews. S'il y a eu pendant l'EURO, les remarques d'Olivier Giroud sur Kylian Mbappé, les tensions entre Paul Pogba et Adrien Rabiot et le refus de sortir de Kingsley Coman durant France - Suisse, le sélectionneur des Bleus a tenu à clore le débat sur ces petites tensions vites effacées depuis. L'un de ses principaux objectifs est de retrouver une très bonne solidité défensive, ce qui avait fait la réussite des Bleus en Russie en 2018 mais ce qui avait fait défaut à l'EURO. "On a gardé notre solidité offensive mais il faut être capables de garder cet équilibre entre l'animation avec le ballon et basculer quand on le perd". Didier Deschamps pourrait ainsi appeler de nouveaux défenseurs et notamment au poste de latéral pour élargir le banc (ce qui avait manqué lors de l'EURO) avec peut-être la venue de Théo Hernandez à gauche et d'un nouveau latéral droit de formation pour concurrencer Benjamin Pavard (actuellement blessé). Voici une liste de joueurs qui pourraient probablement être appelés par le sélectionneur qui devra faire face à plusieurs joueurs blessés.

Gardien : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Steve Mandanda (OM).

Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Steve Mandanda (OM). Défenseurs : Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Hernandez (Bayern), Theo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern), Nordi Mukiele (RB Leipzig), Léo Dubois (OL), Clément Lenglet (FC Barcelone), Jules Koundé (FC Séville), Kurt Zouma (Chelsea).

Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Hernandez (Bayern), Theo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern), Nordi Mukiele (RB Leipzig), Léo Dubois (OL), Clément Lenglet (FC Barcelone), Jules Koundé (FC Séville), Kurt Zouma (Chelsea). Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético), Eduardo Camavinga (Rennes).

N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético), Eduardo Camavinga (Rennes). Attaquants : Marcus Thuram (Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Karim Benzema (Real), Wissam Ben Yedder (Monaco), Anthony Martial (Manchester United).

L'équipe de France jouera 3 matchs en 1 semaine pour tenter d'assurer sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elle aura la chance de recevoir deux fois avec un déplacement à l'étranger entre ces deux matchs.

France-Bosnie-Herzégovine (mercredi 1er septembre, 20h45, au Stade de la Meinau à Strasbourg)

(mercredi 1er septembre, 20h45, au Stade de la Meinau à Strasbourg) Ukraine-France (samedi 4 septembre, 20h45, à Kiev)

(samedi 4 septembre, 20h45, à Kiev) France-Finlande (mardi 7 septembre, 20h45, au Groupama Stadium à Lyon-Decines)

L'équipe de France est très bien classée dans le groupe D avant d'entamer ses 3 matchs. Elle est pour l'instant installée à la première place avec 7 points après son match nul face à l'Ukraine (1-1) en ouverture et ses victoires face au Kazakhstan (0-2) et face à la Bosnie-Herzégovine (0-1). En cas de 3 victoires, elle sera assurée de terminer en tête, une place directement qualificative pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

France : 7 points

Ukraine : 3 points

Finlande : 2 points

Bosnie-Herzégovine : 1 point

Kazakhstan : 1 point

La présence d'Olivier Giroud est l'une des incertitudes de cette liste prochaine. Pour rappel, l'attaquant français avait perdu sa place de titulaire durant l'EURO suite à sa méforme physique en club (ne jouait plus avec Chelsea). Didier Deschamps avait parlé de son cas lors de son interview pour l'Equipe. S'il connait ses qualités physiques et mentales, il ne peut pas négliger la forme dans laquelle le joueur était. "C'est le haut niveau. J'ai été honnête et transparent avec Olivier. Depuis février sa situation en club s'était plus que dégradée. (...) Je sais ce qu'il est capable de faire, mais je ne suis pas magicien : on ne peut pas transformer un état athlétique et un état psychologique. Qu'il ait l'envie, oui. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas gommer du jour au lendemain". L'attaquant français a pris un nouveau départ en signant en début de saison à l'AC Milan, où il devrait être titulaire, et peut encore prétendre à rejouer avec les Bleus. Auteur de 46 buts en 110 sélections, il vise toujours le record de buts en sélection actuellement détenu par Thierry Henry avec 51 buts en 123 sélections. Didier Deschamps n'a pas encore confirmé sa présence dans la liste du 26 août : "Cela fait parti de ma réflexion, mais ce n'est pas spécifique à Olivier".

L'attaquant du Real de Madrid et de l'équipe de France devrait être de nouveau appelé par Didier Deschamps. Après avoir attendu 5 ans avant d'être rappelé par le sélectionneur, Karim Benzema avait participé aux matchs amicaux (avant l'EURO) et à l'EURO où il avait brillé en marquant 4 buts en 4 matchs. Une prestation convaincante pour son entraineur national : "Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait". Celui qui vient de prolonger jusqu'en 2023, avec le Real de Madrid, devrait être le nouveau patron de l'attaque des Bleus, composé de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.