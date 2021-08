Equipe de France : Deschamps écarte Giroud ! Tchouaméni, Veretout... Les surprises de la liste

EQUIPE DE FRANCE. Quatre nouveaux intègrent la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 alors que Olivier Giroud est écarté.

Karim Benzema L'essentiel L'équipe de France est de retour pour trois matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, deux mois après le fiasco de l'Euro de foot avec une élimination précoce face à la Suisse. Les Bleus affronteront la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, se déplaceront en Ukraine le 4 septembre avant de recevoir la Finlande à Lyon le 7 septembre

Ce rassemblement se fera sans l'attaquant du Milan AC Olivier Giroud, écarté par Didier Deschamps qui évoque un choix purement sportif. "Je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé, il a retrouvé du temps de jeu à Milan, c'est un choix sportif du moment."

Pour cette liste, le sélectionneur des Bleus fait confiance à quatre nouveaux. Il s'agit du joueur de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni, le joueur du Bayer Leverkusen Moussa Diaby, le latéral du Milan AC Théo Hernandez et enfin le joueur de l'AS Rome Jordan Veretout. Notez également, sans surprise, la présence de Karim Benzema.

16:00 - Qui est Theo Hernandez ? Theo Hernandez va connaitre sa première convocation avec l'équipe de France. Le latéral gauche de l'AC Milan est le frère de Lucas Hernandez (défenseur central et gauche du Bayern de Munich). Passé par l'Atlético de Madrid, Deportivo Alaves (en prêt), le Real de Madrid, la Real Sociedad (en prêt), Theo Hernandez (23ans) a fini par s'imposer à l'AC Milan depuis 2019. Joueur rapide et technique, il apportera une touche plus offensive sur le côté droit de la défense des Bleus. L'équipe de France première qu'il va connaitre pour la première fois après avoir été sélectionné chez les jeunes depuis les -18. 15:45 - Une liste de 23 joueurs plutôt que 26 Didier Deschamps a expliqué pourquoi il a décidé de ne sélectionner 23 joueurs au lieu de 26 comme le règlement lui autorise. "Je considère que la frustration des joueurs qui sont en tribunes est grande, trop grande, a indiqué le sélectionneur des Bleus, en référence à leur expérience vécue à l'Euro. Forcément ça a un impact plutôt négatif sur l'ensemble du groupe.". Il reste cependant attentif aux autres joueurs non-sélectionnés en cas de blessure. 15:32 - Qui sont les absents de la liste de Didier Deschamps ? Ils étaient à l'EURO mais n'ont pas été retenus par Didier Deschamps pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 soit pour cause de blessure soit pour cause de mauvaise forme en clubs : Les blessés : Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Ferland Mendy et Marcus Thuram

Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Ferland Mendy et Marcus Thuram Mauvaise forme en clubs : Moussa Sissoko, Olivier Giroud (vient d'arriver à l'AC Milan mais est titulaire), Clément Lenglet et Wissam Ben Yedder

Moussa Sissoko, Olivier Giroud (vient d'arriver à l'AC Milan mais est titulaire), Clément Lenglet et Wissam Ben Yedder Ils auraient pu être dans la liste : Nordi Mukiele, Eduardo Camavinga, Thomas Lemar. 15:21 - La "tête dans les étoiles" pour Moussa Diaby L'attaquant du Bayer Leverkusen va connaitre sa première convocation avec l'équipe de France première, lui qui est chez les Bleus depuis les -18. Il a posté cette photo sur ses réseaux sociaux pour signifier que son rêve devenait réalité. La tête dans les étoiles ???? @equipedefrance #M19????️ pic.twitter.com/p344TSeL50 — Moussa Diaby (@MoussaDiaby_19) August 26, 2021 15:10 - Didier Deschamps prêt et motivé à continuer d'entrainer les Bleus Après l'échec de l'EURO digéré, le sélectionneur des Bleus revient plus motivé que jamais pour mener les Bleus au sommet avec pour objectif la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Le plus important, c'est devant. Il y a différentes étapes dans ma réflexion. Au fond de moi, à partir du moment où ma détermination est intacte, c'est l'essentiel. Je suis convaincu qu'il y a encore de belles choses à faire avec ce groupe.". 15:02 - La liste de Deschamps : entre leaders et nouveaux joueurs Didier Deschamps aura pour mission de recréer une nouvelle dynamique de groupe avec les cadres comme Lloris, Varane, Pogba, Griezmann et les nouveaux joueurs comme Theo Hernandez, Diaby, Upamecano. "Il y a une ossature de joueurs qui ont l'expérience du haut niveau pour assumer le rôle de leader. Il y a plusieurs types de leaders. Il n'y a pas de manque de mon côté. Il y a des cadres qui jouent leur rôle.". 14:56 - Jules Koundé au poste de latéral droit ? Le défenseur central polyvalent du FC Séville pourrait servir en tant que latéral droit avec l'équipe de France. Déjà utilisé à ce poste face au Portugal durant l'Euro, Didier Deschamps pourrait continuer de l'aligner à droite de la défense des Bleus. "Il a fait un match à l'Euro (comme latéral droit). Il y a eu cette main qui avait amené le penalty, qui avait conditionné un peu sa performance. Cela lui arrive de jouer dans cette position en club. C'est un arrière central, mais dans l'historique, beaucoup de centraux ont cette capacité à jouer comme latéral. Sans revenir à l'ancien temps, Lucas Hernandez est un central à la base et il joue à gauche. Pavard est un central qui joue à droite.". 14:50 - Didier Deschamps s'exprime sur Dayot Upamecano et Moussa Diaby Outre Dayot Upamecano, Moussa Diaby va connaitre son premier rassemblement avec l'équipe première des Bleus. Le sélectionneur de l'équipe de France récompense les deux joueurs par leur très bonne saison en clubs. "Upamecano est déjà venu avec nous, il fait des bonnes choses, d'autres un peu moins bien. Il a changé de club. J'estime qu'il a tout ce qu'il faut.". "Diaby sort d'une très belle saison en club. Il est juste techniquement, il fait marquer et marque aussi, il est reparti sur le même niveau en ce début de saison. A lui de saisir cette opportunité, de confirmer derrière.". 14:44 - Pas de tension entre Kingsley Coman et Didier Deschamps L'entraineur de l'équipe de France a mis les choses au clair. Ce qu'il s'est passé lors de France - Suisse entre lui et son joueur est désormais terminé et n'a jamais créé une mauvaise relation entre les deux. "Je le redis, je connais bien Kingsley, il a un historique compliqué avec ses blessures. Sur le moment (contre la Suisse), il a eu un problème physique, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tout fait pour continuer même si les risques sont plus élevés quand il s'agit d'un problème musculaire. Je sais que chaque joueur a un propre historique.". 14:38 - Quelle position pour Antoine Griezmann ? Avec le duo Mbappé-Benzema en attaque de l'équipe de France, Didier Deschamps devra trouver une place pour Antoine Griezmann. "Tout dépend d'où on place le curseur. Il a la capacité à jouer à plusieurs postes. Sa position idéale, dans l'absolu, c'est en deuxième attaquant. Il a été capable de faire de bons matchs en étant décalé, en club et avec nous, c'est une question d'équilibre.". 14:33 - Quel schéma tactique pour les Bleus ? Didier Deschamps s'est exprimé sur ses choix tactiques. S'il assure avoir plusieurs schémas tactiques, il veut cependant assurer la solidité défensive de son équipe. "J'ai fait des tests à l'automne dernier. Quand je vois que ça ne fonctionne pas, je fais en sorte de changer. Le résultat conditionne. On peut avoir différentes options. J'ai été amené à m'éloigner de mon idée première il y a deux mois (à l'Euro). Je ne veux pas renoncer au fait d'avoir le plus de maîtrise possible, ça ne va pas à l'encontre du fait d'avoir une bonne solidité défensive.". 14:30 - Hugo Lloris numéro 1, Mike Maignan numéro 2 au poste de gardien Interrogé sur la sélection de Steve Mandanda, Didier Deschamps a révélé la hiérarchie des gardiens en équipe de France. "Mike Maignan ? Steve Mandanda, je le connais bien. A partir du moment où il maintient son niveau...Il y a une question de concurrence. Je l'appelle en position de numéro trois, Maignan sera numéro deux.". 14:26 - Didier Deschamps interrogé sur la situation de Mbappé au PSG Le sélectionneur de l'équipe de France a répondu à la question sur le feuilleton Mbappé au Paris Saint-Germain. "Je ne peux pas répondre à sa place, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. La fermeture du mercato c'est mardi soir. Ça coincide avec une veille de match pour nous. Est-ce que c'est l'idéal ? Non. Kylian comme d'autres joueurs peuvent être dans le cas de figure où il sont amenés à devoir changer de club. Je ferai en sorte d'être conciliant dans la mesure du possible. Je peux être amené à en discuter avec eux, tout au plus donner un avis.". 14:23 - Didier Deschamps au sujet de Theo Hernandez et Jordan Veretout Le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur les 2 nouveaux appelés en équipe de France : Theo Hernandez au poste de latéral gauche et Veretout au poste de milieu de terrain. "Jordan Veretout sort d'une saison très belle à Rome, il a ensuite eu une blessure en fin de saison. On le suit depuis un bon moment, c'est un milieu plutôt complet qui a cette capacité à marquer, il est régulier dans ses performances. Il ne fait pas partie des jeunes joueurs, mais au vu de ce qu'il fait en club, c'est un milieu plutôt complet. Theo Hernandez est passé par les sélections de jeunes. Il sort d'une belle saison avec Milan. Il a corrigé certaines choses, il fait partie des latéraux qui participent beaucoup au jeu.". 14:20 - La liste complète de Didier Deschamps 4️⃣ nouveaux joueurs dans la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement qui débute lundi ! ???? @TheoHernandez, @atchouameni, @JordanVeretout et @MoussaDiaby_19 ???????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kcIpkhy26d — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 26, 2021 LIRE PLUS

Le sélectionneur de l'équipe de France a réalisé un vrai turnover dans sa liste pour cette rentrée de l'équipe de France. Parmi les grosses surprises, Olivier Giroud est écarté. "Un choix sportif" assumé par Didier Deschamps alors que des petits nouveaux intègrent le groupe comme Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby ou encore Veretout

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan)

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (AC Milan) Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville), Upamecano (Bayern) Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea)

: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville), Upamecano (Bayern) Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (AS Rome)

: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (AS Rome) Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Leipzig), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)

L'équipe de France jouera 3 matchs en 1 semaine pour tenter d'assurer sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elle aura la chance de recevoir deux fois avec un déplacement à l'étranger entre ces deux matchs.

France-Bosnie-Herzégovine (mercredi 1er septembre, 20h45, au Stade de la Meinau à Strasbourg)

(mercredi 1er septembre, 20h45, au Stade de la Meinau à Strasbourg) Ukraine-France (samedi 4 septembre, 20h45, à Kiev)

(samedi 4 septembre, 20h45, à Kiev) France-Finlande (mardi 7 septembre, 20h45, au Groupama Stadium à Lyon-Decines)

L'équipe de France est très bien classée dans le groupe D avant d'entamer ses 3 matchs. Elle est pour l'instant installée à la première place avec 7 points après son match nul face à l'Ukraine (1-1) en ouverture et ses victoires face au Kazakhstan (0-2) et face à la Bosnie-Herzégovine (0-1). En cas de 3 victoires, elle sera assurée de terminer en tête, une place directement qualificative pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

France : 7 points

Ukraine : 3 points

Finlande : 2 points

Bosnie-Herzégovine : 1 point

Kazakhstan : 1 point

La présence d'Olivier Giroud était l'une des incertitudes de cette liste et il n'y sera pas. Pour rappel, l'attaquant français avait perdu sa place de titulaire durant l'EURO suite à sa méforme physique en club (ne jouait plus avec Chelsea). Didier Deschamps avait parlé de son cas lors de son interview pour l'Equipe. S'il connait ses qualités physiques et mentales, il ne peut pas négliger la forme dans laquelle le joueur était. "C'est le haut niveau. J'ai été honnête et transparent avec Olivier. Depuis février sa situation en club s'était plus que dégradée. (...) Je sais ce qu'il est capable de faire, mais je ne suis pas magicien : on ne peut pas transformer un état athlétique et un état psychologique. Qu'il ait l'envie, oui. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas gommer du jour au lendemain". L'attaquant français a pris un nouveau départ en signant en début de saison à l'AC Milan, où il devrait être titulaire, et peut encore prétendre à rejouer avec les Bleus. Auteur de 46 buts en 110 sélections, il vise toujours le record de buts en sélection actuellement détenu par Thierry Henry avec 51 buts en 123 sélections. Didier Deschamps n'a pas encore confirmé sa présence dans la liste du 26 août : "Cela fait parti de ma réflexion, mais ce n'est pas spécifique à Olivier".

L'attaquant du Real de Madrid et de l'équipe de France devrait être de nouveau appelé par Didier Deschamps. Après avoir attendu 5 ans avant d'être rappelé par le sélectionneur, Karim Benzema avait participé aux matchs amicaux (avant l'EURO) et à l'EURO où il avait brillé en marquant 4 buts en 4 matchs. Une prestation convaincante pour son entraineur national : "Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait". Celui qui vient de prolonger jusqu'en 2023, avec le Real de Madrid, devrait être le nouveau patron de l'attaque des Bleus, composé de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.