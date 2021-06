"Equipe de France : quelques détails offensifs à régler après l'Allemagne"

EQUIPE DE FRANCE. Les hommes de Didier Deschamps ont offert une solide prestation face à l'Allemagne pour leur premier match de l'Euro 2021. S'il les félicite, le coach des Bleus admet qu'il reste des réglages à faire...

"Prestation solide", "match musclé", maîtrise technique et physique", "défense de fer"... Les qualificatifs ne manquent pas après le premier match de l'équipe de France de football, ce mardi 15 juin, à Munich, face à l'Allemagne. Le premier compliment qu'on pourra adresser aux Bleus après cette victoire (1 à 0), c'est d'avoir été solidaires dans tous les compartiments du jeu, repoussant solidement le pilonnage allemand et poussant même leurs adversaires à la faute au moment où Hummels a inscrit un but contre son camp, en milieu de première période. "La défense collective, c'est une force chez nous, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour réussir une grande compétition, on l'avait fait en 2018", a lâché Raphaël Varane après la rencontre. Le sélectionneur Didier Deschamps a lui aussi salué ce "match de titans" de son équipe a l'issue des 90 minutes.

Pour autant l'équipe de France a encore quelques réglages à effectuer selon le même Deschamps qui a mentionné "des progrès à faire" dans l'animation offensive. Si le trio magique Griezmann-Mbappé-Benzema a abouti à deux buts finalement refusés pour des hors-jeux de quelques centimètres, l'explosion d'occasions et de buts tant attendue n'aura pas eu lieu. Benzema a énormément combiné avec Mbappé, mais Griezmann n'a fourni qu'une seule passe au premier et trois au second pendant 90 minutes, selon les statistiques fournies par l'UEFA. Mais la réalité est que le trio d'attaquant s'est d'abord évertué tout au long du match à constituer un premier rideau pour bloquer le jeu allemand dans une configuration résolument défensive côté français. L'intense combat physique proposé par les Allemands a ainsi contraint les trois stars à des tâches plus ingrates. Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont d'abord et avant tout brillé par leur altruisme dans le repli défensif, gênant les relances allemandes ou sprintant pour récupérer leurs ballons perdus. "Ils se sont mis à la disposition du collectif pour permettre qu'on défende très bien", a d'ailleurs résumé le sélectionneur.

Mbappé lui-même annonçait la couleur lors de la conférence d'avant-match devant la presse : "Je sais que je ne suis pas le plus irréprochable défensivement, j'essaye de m'améliorer au quotidien". Le milieu de terrain Paul Pogba, élu homme du match après sa prestation parfaite aux côtés d'Adrien Rabiot et N'Golo Kanté, estimait quant à lui à l'issue du duel avoir clairement tiré profit de ce travail des attaquants : "On sait les qualités qu'il y a devant et comment mettre en difficulté les autres équipes. Mais on sait que ceux qui sont devant sont aussi capables de faire le travail défensif où on n'est pas habitués à les voir. Ils le font très, très bien, c'est un plus pour nous", a salué le milieu de Manchester United. Le sélectionneur allemand Joachim Löw ne s'y est pas trompé lui non plus, en estimant qu'en plus des Pavard, Kipembé, Varanne et Hernandez, ce double mur fait de l'équipe de France la "championne du monde de la défense."

Didier Deschamps a communiqué le 18 mai dernier la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour disputer l'Euro 2021 de football, en annonçant notamment le retour de Karim Benzema, absent de la sélection depuis cinq ans. La liste des 26 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille).

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille). Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC).

: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC). Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid).

: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid). Attaquants : Marcus Thuram (Borusssia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barça).

L'équipe de France de football connaît les dates et les noms de ses adversaires pour ses trois premiers matchs de l'Euro 2021, dans le groupe F. Le calendrier des matchs du groupe F à l'Euro 2021 :

Calendrier groupe F Groupe F Samedi 19 juin Hongrie 15:00 France Portugal 18:00 Allemagne Mercredi 23 juin Portugal 21:00 France Allemagne 21:00 Hongrie

Quels sont les résultats de la France et de ses adversaires dans le groupe F de ce Championnat d'Europe des nations 2021 ? Du France Allemagne du 15 juin au Portugal - France du 23 juin, découvrez ci-dessous tous les résultats du groupe F :

Résultats groupe F Groupe F Mardi 15 juin Hongrie 0 - 3 Portugal France 1 - 0 Allemagne

Pour se qualifier en huitièmes de finale de cet Euro 2021, l'équipe de France doit terminer dans les deux premiers de sa poule, ou faire partie des quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes. Voici le classement actuel de la France dans le groupe F de cet Euro :