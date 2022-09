DIRECT. Ligue 1 : l'OM et le PSG veulent enchaîner, classement et calendrier

En ce début de saison, Neymar est l'un des grands artisans de la bonne série en Ligue 1 du PSG , leader du classement grâce à une meilleure différence de buts que Lens et Marseille. Le Brésilien est tout simplement intenable, avec 7 buts et 6 passes décisives en 5 rencontres de L1. Neymar a rejoint, mercredi à Toulouse, le Portugais Pedro Pauleta à la quatrième place des meilleurs buteurs parisiens avec 109 buts inscrits pour le PSG. Le tout en seulement 150 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à Paris en 2017.

11:15 - Une pluie de buts inscrits en Ligue 1

Le nombre de buts marqués en Ligue 1 lors des cinq premières journées cette saison est un record depuis près de 50 ans. 170 buts ont été inscrits au total en 49 matchs (en attendant la rencontre reportée entre Lorient et Lyon), soit une moyenne de 3,47 buts par match. Il s'agit de la moyenne la plus élevée depuis la saison 1975/1976 (3,74 buts/match). Elle est également bien plus élevée que les autres grands championnats européens: 3,06 buts/match en Bundesliga, 2,9 en Premier League, 2,33 en Liga et 2,32 en Serie A.