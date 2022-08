DIRECT. Ligue 1 : la troisième journée en live, classement et calendrier

Ligue 1. Suivez en direct sur le site de l'internaute la troisième journée de Ligue 1 avec les dernières informations, le classement en temps réel et le calendrier.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:00 - "Des changements", assure Bruno Irles L'entraineur de Troyes doit se creuser les méninges après que son équipe a encaissé six buts et engrangé aucun point en deux journées de Ligue 1. Le déplacement face à Lyon de ce soir est donc déjà périlleux pour un entraineur qui avait permis aux Troyens de se maintenir la saison passée. "Il y aura des changements. Maintenant j’ai des certitudes avec cet effectif alors je ne vais pas tout évacuer ou changer, ce serait stupide de ma part. J’ai un effectif, pas seulement 11 joueurs", a lâché l'entraineur de l'ESTAC.

15:45 - Troyes reste serein Une semaine après la claque reçue à domicile contre Toulouse (0-3), lors d ela 2ème journée de Ligue 1, Troyes espère enfin lancer sa saison mais contre Lyon la tâche promet d'être au mieux compliqué, au pire impossible. Malgré deux défaites pour entamer l'exercice et une 19ème place et la défiance des supporters notamment à l'égard de l’entraîneur Bruno Irles, le président troyen Aymeric Magne a cherché à apaiser les tensions. "Je comprends leur frustration sur le match de Toulouse, par rapport au résultat et au jeu développé. En revanche, je ne comprends pas qu’on ne supporte pas le club dès la première journée", a-t-il d’abord expliqué à L'Equipe avant de rappeler quelle sera la réalité de la saison à venir. "On sait que toute l’année, ça va être difficile. On ne va pas jouer la Coupe d'Europe." Si les deux défaites valident son analyse, le président troyen refuse de céder à la panique. "On ne s'affole pas. On travaille dans la continuité de la saison dernière. Il faut être serein", a-t-il assuré. A ses joueurs de la prouver dès ce soir, dès 21h, sur la pelouse de Lyon, en espérant réussir un gros coup.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

15:30 - Pas de frustration pour Bosz Peter Bosz s'est présenté devant les médias pour évoquer la troisième journée de Ligue 1 et le match de l'OL face à Troyes. Le coach lyonnais est, notamment, revenu sur le match reporté sur la pelouse de Lorient : "On a gagné le premier match à la maison et on aurait voulu gagner le deuxième. C'est comme cela mais il n'y a pas de frustration. On se prépare pour Troyes."

15:15 - Riou, une première avec l'OL Le destin est parfois facétieux et ce n’est pas l’histoire de Rémy Riou qui viendra le contredire. Du haut de ses 35 ans, le portier va garder pour la première fois de sa carrière les cages de l'Olympique Lyonnais, profitant de la suspension d'Anthony Lopes, expulsé lors de la première journée contre Ajaccio. Rien de bien exceptionnel à un détail près. Sauf que Rémy Riou n’est pas qu’un joueur au crépuscule de sa carrière venu à Lyon comme troisième gardien. Il est un enfant des Gones, formé au club mais n'ayant jamais eu l'opportunité d'enfiler les gants chez les pros. Il faut dire que son éclosion a coïncidé avec la présence dans le but lyonnais de l'indéboulonnable Grégory Coupet (1997-2008). En 2007, deux ans après être passé pro, celui qui a côtoyé Benzema et Ben Arfa dans la génération 1987 a été prié de voir ailleurs pour obtenir du temps de jeu. D’abord prêté à Lorient, il pose ses valises pendant 4 ans à Auxerre, avant de rejoindre Toulouse puis de débarquer à Nantes, où il va rester 5 saisons participant notamment à la remontée du club en Ligue 1 en 2013 et dont il sera un temps capitaine. En 2017, il signe en Turquie à Alanyaspor mais s’en va au bout d’un an pour Charleroi. Son aventure belge tourne court aussi faute de temps de jeu et c’est à Caen qu’il rebondit en 2019, avant de finalement revenir à Lyon cet été. Un retour à la maison où il pensait aider son club dans l’ombre. Les circonstances en ont décidé autrement comme si l’histoire avait voulu se rattraper et lui donner enfin sa chance. "Je peux comprendre que la pression soit différente pour lui car débuter comme titulaire, c'est différent d'entrer en cours de jeu. Mais ce n'est pas un jeune sans expérience. Nous sommes très contents de lui depuis qu'il est avec nous et maintenant il peut démontrer à tout le monde ses qualité", estime Peter Bosz. Sa première comme titulaire avec l’OL aurait dû avoir lieu la semaine dernière à Lorient mais l’état du terrain a entraîné le report du match. Ce sera finalement pour ce vendredi, contre Troyes à domicile. Riou ne pouvait rêver mieux.

15:00 - Cherki prolonge à Lyon C'était l'un des feuilletons de l’été du côté de l’Olympique Lyonnais cet été, en parallèle du dossier Aouar, et il a pris fin ce vendredi. En effet, l’OL devrait annoncer qu’il est parvenu à un accord avec Ryan Cherki pour prolonger son contrat. D’accords sur le plan financier, les deux parties négociaient la durée de ce nouveau bail. Si le club espérait le voir rester trois années supplémentaires, l'entourage du joueur poussait pour une seule année. Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente pour une année, jusqu’en 2024 (Cherki était en fin de contrat le 30 juin 2023, ndlr), et une en option, qui sera automatiquement activée, selon le nombre d’apparition du joueur. Du haut de ses 19 ans, Cherki poursuit donc son aventure lyonnaise et entend bien réussir à s’imposer dans son club formateur, son objectif cette saison étant d'intégrer durablement le onze titulaire. Ce soir, contre Troyes, il débutera sur le banc.

14:45 - Tolisso titulaire contre Troyes Programmé ce soir en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1 contre Troyes, l'Olympique Lyonnais pourra compter sur la présence d’un champion du monde au coup d’envoi. Revenu cet été, en provenance du Bayern Munich, Corentin Tolisso a convaincu Peter Bosz de lui faire confiance pour débuter la rencontre, une première depuis son retour. Le milieu français tire enfin profit de sa préparation estivale et arrive en forme dans ce mois d’août chargé. Il sera associé dans l'entrejeu lyonnais à la révélation de ce début de saison Johann Lepenant et au Brésilien Lucas Paqueta, prenant la place d'Houssem Aouar. Ce dernier vit une fin d’été très délicate. Tombé d'accord avec Nottingham Forrest, l'international français a vu son transfert bloqué par sa direction qui n'a pas donné suite à l'offre de 10 millions d’euros (payable en…6 fois) formulée par le club anglais. Au vu de la situation de son joueur, Bosz a préféré faire confiance à des joueurs pleinement engagé dans le projet lyonnais. Aouar ne figure d’ailleurs pas dans le groupe pour affronter Troyes, remplacé par Maxence Caqueret. Remis de son entorse au genou, il devrait entrer en seconde période et entamer sa saison.

14:15 - Lyon ouvre la troisième journée de Ligue 1 L'OL retrouve les terrains à l'occasion de cette troisième journée de Ligue 1 étant donné que les Gones avaient vu le match sur la pelouse de Lorient reporté à cause du gazon breton impraticable. Ce sont eux qui inaugureront cette troisième journée avec la réception de Troyes ce soir à 21h. Les hommes de Peter Bosz pourraient être les seuls, avec le PSG, à engranger six points après deux rencontres disputées après leur succès face à Ajaccio il y a deux semaines (2-1). En face, Troyes est toujours à la recherche de son premier point dans cette saison 2022/2023.