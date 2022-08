DIRECT. Ligue 1 : le PSG seul leader après le faux pas de l'OM, classement et calendrier

Ligue 1. Après le match nul de l'OM sur la pelouse de Brest (1-1), le PSG est la seule équipe a avoir enchainé deux succès de rang dès les deux premières journées de la Ligue 1 et s'installe seul en tête du classement.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:00 - Un record qui datait de 1977 Après deux journées de Ligue 1, 62 buts ont été inscrits soit le total le plus élevé depuis la saison 1977/1978. Il faut également rappelé que le match entre Lorient et Lyon a été reporté et que ce total aurait pu être donc plus élevé.

12:00 - Le classement après la deuxième journée de Ligue 1 Après cette deuxième journée de Ligue 1, le classement est dominé par le PSG qui impressionne depuis son premier match officiel de cette nouvelle saison. Les Parisiens sont seuls en tête avec six points sur six possibles et devancent l'OM et quatre autres équipes avec quatre points. Troyes et Reims sont les deux derniers et n'ont toujours pas pris de point.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

11:00 - "Nous avons pensé que le match était fini", regrette Tudor Le coach de l'OM est venu en conférence de presse avec des regrets après le nul de son équipe sur la pelouse de Brest lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1). "C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On s'est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c'est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l'extérieur", a regretté l'entraineur croate du club phocéen.

10:30 - Michel Der Zakarian a félicité ses joueurs Son équipe est allé chercher un bon match nul face à l'OM ce dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1). Michel Der Zakarian est arrivé avec le sourire en conférence de presse et a apprécié ce qu'il a vu. "On a félicité les joueurs parce qu'ils ont fait un très gros match. On aurait pu le gagner, on a deux grosses occasions. C'est comme ça, on n'a pas été efficaces. Dommage. On a été conquérants, on a été les chercher, on a joué très haut. L'an passé, on avait couru dans le vide, on voulait éviter ça", a analysé l'ancien coach de Montpellier.

10:00 - "C'est le Strasbourg que l'on veut voir cette saison", déclare Stephan L'entraineur de Strasbourg est revenu en conférence de presse sur le match nul de son équipe sur la pelouse de Nice ce dimanche à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Un nul obtenu en deuxième période que le coach alsacien a apprécié : "En deuxième mi-temps, on a été très consistants dans beaucoup de domaines, notamment sur le plan tactique. On a été cohérents et solides. C'est le Strasbourg que l'on veut voir cette saison. J'ai vu une équipe dynamique, courageuse, ambitieuse et agressive."

09:30 - "J'accepte un point dans ces conditions", avoue Favre Lucien Favre est revenu sur le nul de son équipe face à Strasbourg (1-1) à l'occasion de cette deuxième journée de Ligue 1 et n'a pas caché sa frustration sur certaines actions de son équipe. "On a perdu trop de ballons pour rien. On prend trop de risques, ce n'est pas réaliste. On prend aussi ce but parce qu'on n'est pas là, mal positionné. Après, on a quand même réagi. Je prends le positif, il y a eu des bons moments. On prend une fois la profondeur et on obtient un penalty, il faut qu'on la prenne plus souvent. Je ne suis pas déçu par la prestation de l'équipe. J'accepte un point dans ces conditions", a analysé l'ancien entraineur du Borussia Dortmund.

09:00 - L'OM concède le nul Après leur brillante victoire face à Reims lors de la première journée de Ligue 1 (4-1), l'OM n'a pas su confirmer sur la pelouse de Brest. Malgré l'ouverture du score de Nuno Tavares bien servi par Jonathan Clauss. Le duo de pistons marseillais n'a pas suffi pour empêcher l'égalisation brestoise en deuxième période avec le bijou de Pierre Lees-Melou qui marque son retour dans le championnat de France par une volée de 25 mètres imparable pour Ruben Blanco.

08:30 - Pas de vainqueur entre Nice et Strasbourg C'était l'une des affiches de cette deuxième journée de Ligue 1 et comme lors de la première journée, ni Nice, ni Strasbourg n'est parvenu à arracher la victoire. Pourtant Andy Delort avait montré la voie à son équipe en ouvrant le score sur un pénalty mais Kevin Gameiro lui a répondu d'un somptueux lob sur Kasper Schmeichel. Au final, les deux équipes se quittent sur un score de parité (1-1).

08:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre le débrief de cette deuxième journée de Ligue 1. Les réactions, les dernières informations et toutes les actualités concernant le championnat de France sont à découvrir ici.

14/08/22 - 22:34 - Brest - OM : Brest et OM se quittent sur un nul (1-1) Le Stade Brestois a bien mené son affaire : après ce duel, la possession de balle est ainsi à l’avantage de l'Olympique Marseille (47%- 53%), mais ce sont les Brestois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 6 tirs cadrés contre 3 pour les Marseillais, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (1-1). Brest - OM en direct

14/08/22 - 22:03 - Brest - OM : Pierre Lees Melou égalise au Stade Francis-Le Blé (1-1) ! Le match est relancé : le Stade Brestois revient au score à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Pierre Lees Melou qui a remis les compteurs à zéro. Le tableau d'affichage passe à 1 à 1 au Stade Francis-Le Blé ! Brest - OM en direct

14/08/22 - 21:47 - Brest - OM : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade Francis-Le Blé. Le score est de 0-1. Brest - OM en direct

14/08/22 - 21:32 - Brest - OM : Les joueurs rentrent au vestiaire au Stade Francis-Le Blé Le Stade Brestois n’y est pas pour le moment : à la mi-temps, la possession de balle est indiscutablement en faveur de l'Olympique Marseille (57% contre 43% pour le Stade Brestois), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Stade Brestois et qui mène donc logiquement dans cette rencontre (0-1). Brest - OM en direct

14/08/22 - 21:23 - Brest - OM : Ouverture du score pour l'Olympique Marseille (0-1) ! Nuno Tavares marque le premier but pour l'Olympique Marseille à la 38e minute dans cette 1e mi-temps. Le match entre le Stade Brestois et l'Olympique Marseille est désormais lancé : le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Stade Francis-Le Blé ! Brest - OM en direct

14/08/22 - 20:45 - Brest - OM : Coup d'envoi à Brest ! Le match débute à Brest, où Jeremy Stinat donne le coup d’envoi de Brest - OM. Brest - OM en direct

14/08/22 - 20:15 - Début de Brest - Marseille dans 30 minutes Le neuvième match de cette deuxième journée de Ligue 1 va débuter dans 30 minutes maintenant. Les Olympiens sont attendus au tournant pour confirmer la belle première victoire de l'équipe d'Igor Tudor lors de la première journée face à Reims (4-1). En revanche, Brest doit réagir après avoir perdu sur la pelouse de Lens (2-3). Ce soir, Alexis Sanchez, la recrue phare du mercato estival marseillais, pourrait aussi faire ses premiers pas dans le championnat de France.

14/08/22 - 19:30 - Clermont a établit un record Ce dimanche, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, les Clermontois ont établit un nouveau record dans son histoire personnelle. En effet, les hommes de Pascal Gastien ont inscrit pour la première fois de leur histoire en Ligue 1 quatre buts. Le précédent record était de trois à Lyon le 22 août 2021.

14/08/22 - 19:01 - Nice - Strasbourg : Pas de gagnant à Nice (1-1) L'OGC Nice a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité. Après ce duel, la possession de balle s’affiche ainsi en sa faveur (54% contre 46% pour RC Strasbourg), mais ce sont les Strasbourgeois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés contre 4 pour OGC Nice, et qui ont finalement tenu le choc au score (1-1). Nice - Strasbourg en direct

14/08/22 - 18:45 - Balogun a encore frappé Malgré les deux revers de son équipe lors des deux première journées de Ligue 1, l'attaquant rémois prêté par Arsenal Folarin Balogun réussit ses débuts en Champagne. Le Britannique a marqué face à l'OM lors de la première journée et a récidivé cette après-midi face à Clermont.

14/08/22 - 18:20 - Nice - Strasbourg : Egalisation du RC Strasbourg (1-1) ! Voilà un but qui change tout : le RC Strasbourg revient au score à la 56e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Kevin Gameiro qui a remis les compteurs à zéro. Nous en sommes à 1 à 1 au Allianz Rivera ! Nice - Strasbourg en direct

14/08/22 - 18:09 - Nice - Strasbourg : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Hakim Ben el Hadj, à Nice. Le score est de 1-0. Nice - Strasbourg en direct

14/08/22 - 18:00 - Les résultats du multiplex Le multiplex de la deuxième journée de Ligue 1 s'est terminé il y a un peu plus d'une heure, l'occasion de faire un point sur les résultats. Pas de but entre Ajaccio et Lens qui se sont quittés sur un score nul et vierge. En revanche sur les trois autres pelouses, des buts ont été marqués. Auxerre perd deux points après avoir mené 2-0 face à Angers. Les Angevins sont revenus au score grâce, notamment, à l'exclusion de Sinayoko à la 57e minute. Une autre équipe a aussi inversé la tendance. Clermont a même fait mieux que les Angevins. En effet, les Auvergnats étaient aussi menés de deux buts par Reims mais ont su relever la tête après l'expulsion de Agbadou juste après la mi-temps (4-2). Et enfin Toulouse a largement dominé Troyes qui enchaine un deuxième revers en deux matches.

14/08/22 - 17:54 - Nice - Strasbourg : La pause est en cours au Allianz Rivera A la mi-temps, la possession de balle est légèrement à l’avantage de l'OGC Nice (58% contre 42% pour le RC Strasbourg), qui mène au score (1-0). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. Nice - Strasbourg en direct

14/08/22 - 17:39 - Nice - Strasbourg : Penalty transformé par Andy Delort (1-0) ! Et ça passe ! L'OGC Nice marque sur ce penalty de Andy Delort. Le score est de 1-0 au Allianz Rivera ! Nice - Strasbourg en direct