Ligue 1 : le récap du dimanche 19 septembre 2021, derniers résultats et classement à jour

A l’issue de cette rencontre, la possession de balle ressort légèrement à l’avantage du Paris Saint-Germain (55% contre 45% pour Olympique Lyonnais), qui l’emporte (2-1). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but, avec 4 tirs cadrés chacune. Suivre PSG - Lyon en direct

Neymar fait trembler les filets et remet les deux équipes à égalité à la 66e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lyonnais. Suivre PSG - Lyon en direct

Le premier but de ce choc est inscrit par Lucas Paqueta à la 54e minute dans cette 2e mi-temps ! Le duel bascule en faveur de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Les Parisiens sont obligés de réagir. Suivre PSG - Lyon en direct

La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, à Paris, où Clément Turpin siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Suivre PSG - Lyon en direct

Le Paris Saint-Germain domine légèrement mais de manière stérile : à la mi-temps, la possession de balle est ainsi à l’avantage du Paris Saint-Germain (56% contre 44% pour l'Olympique Lyonnais), mais ce sont les Lyonnais qui se sont créés le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain contre 3 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais. Et ils tiennent le choc à la marque (0-0). Suivre PSG - Lyon en direct

Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (64% contre 36%), un total de tirs cadrés en sa faveur (6 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au score (2-0) : l'Olympique Marseille a parfaitement géré ce duel. Le Stade Rennais est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs. Suivre Marseille - Rennes en direct

L'Olympique Marseille double son écart au Orange Vélodrome ! Un deuxième but signé Amine Harit à la 71e minute dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Marseille - Rennes. Suivre Marseille - Rennes en direct

Bamba Dieng lance les hostilités pour l'Olympique Marseille à la 48e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais est désormais sur les rails : le score passe à 1 à 0 au Orange Vélodrome ! Suivre Marseille - Rennes en direct

La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais, à Marseille, où Willy Delajod siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Suivre Marseille - Rennes en direct

L'Olympique Marseille manque de réalisme : après ce premier acte, la possession de balle est à l’avantage de l'Olympique Marseille (53% contre 47% pour le Stade Rennais), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Stade Rennais, mais le score est de parité. Suivre Marseille - Rennes en direct

Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais a été donné par Willy Delajod, à Marseille. Suivre Marseille - Rennes en direct

16:52 - Angers - Nantes : ⌛ Fin du match (1-4) !

Une indiscutable supériorité au niveau de la possession de balle (63% contre 37%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 4)… mais c’est bel et bien avec un désavantage à la marque (1-4) que l'Angers SCO boucle cette rencontre. Il lui a manqué plus de réalisme pour renverser la vapeur, contre un adversaire qui s’est montré chirurgical aujourd’hui. Suivre Angers - Nantes en direct