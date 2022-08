DIRECT. Ligue 1 : Mbappé de retour avec le PSG, classement et calendrier

Ligue 1. La deuxième journée de Ligue 1 débute vendredi soir avec le match entre Nantes et Lille. Déjà leader de L1 après une seule journée, le Paris Saint-Germain affrontera Montpellier samedi soir avec l'intention de continuer sur sa lancée, avec le retour de Kylian Mbappé. Résultats et classement en direct.

17:00 - Ludovic Blas va jouer face à Lille Courtisé depuis plusieurs semaines par le Losc, le milieu offensif du FC Nantes Ludovic Blas va bien affronter les Lillois ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Cela n'était pas acquis cette semaine, mais Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais, a confirmé en conférence de presse jeudi que Blas débuterait bien ce soir: "Il sera présent demain (vendredi, ndlr) sur la pelouse pour jouer face à Lille, a expliqué le coach français. Le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui. Aujourd'hui (jeudi, ndlr), il m'a certifié qu'il avait envie de jouer ce match, qu'on ne lui parle pas des contacts. Mais à un moment donné, si ça traîne, je vais finir par dire non. Je ne dis pas que j'ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirai non."

16:15 - Losc-Fonseca: "Ca va être plus difficile" Le nouvel entraîneur de Lille, le Portugais Paulo Fonseca, a prévenu ses joueurs en conférence de presse que ce match de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi soir à Nantes, serait loin d'être similaire que celui face à Auxerre le week-end dernier (4-1): "C'est différent d'Auxerre et des équipes de pré-saison qu'on a pu jouer, a-t-il expliqué jeudi. Ils sont très bons en contre-attaque, avec des joueurs forts et rapides, et on doit être préparés pour le moment où on perd la balle. Avec la ligne de cinq en défense, ça va être plus difficile de trouver le bon espace."

15:30 - Lille espère continuer sur sa lancée Le Losc est l'une des équipes à avoir réussi une belle performance lors de la première journée de Ligue 1, avec un succès 4 buts à 1 face à Auxerre. Lille espère ainsi démarrer sa saison par deux victoires de suite, ce qui serait une première depuis la saison 2006-2007, face à un adversaire qui lui réussit. Nantes n'a ainsi gagné qu'un seul de ses 26 derniers matchs de Ligue 1 face au club lillois.

14:45 - Une décision prise aujourd'hui pour Lorient-OL La tenue de la rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et l'Olympique lyonnais, prévue dimanche à 13 heures, est encore incertaine, à cause du mauvais état de la pelouse du stade du Moustoir, endommagée par des spectacles du Festival interceltique. Un délégué de la Ligue a inspecté la pelouse jeudi et a déjà envoyé un premier rapport à la commission des compétitions de la LFP. Il en fera un autre cet après-midi, ce qui devrait permettre à la Ligue de trancher dans la foulée.