DIRECT. Ligue 1 : PSG, Marseille... Programme de la 26e journée et classement

14:45 - Frédéric Antonetti suspendu sept matchs

L'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti a écopé de sept matchs de suspension ferme, plus trois matchs avec sursis, à la suite de l'altercation à Lille avec les dirigeants nordistes Olivier Létang et Sylvain Armand à la fin du match entre le Losc et Metz vendredi dernier (0-0). Le coach messin ne sera pas donc sur le banc lorrain dimanche pour la 26e journée de Ligue 1 pour la réception de Nantes et ne pourra y revenir que le 20 avril, lors du déplacement à Lorient. Sylvain Armand et Olivier Létang ont respectivement écopé de quatre et deux matchs de suspension.