DIRECT. Ligue 1 : suivez tous les résultats et le classement à jour

Ligue 1. Buts en direct, évolution des scores, résultats des matchs, classement provisoire, calendrier des prochaines matchs... La Ligue 1 est repartie ce dimanche 7 août 2022. Toutes les actus en direct.

13:00 - Toulouse FC - Nice : Johan Hamel lance le match Toulouse FC - Nice ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre leToulouse FC et l'OGC Nice vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Toulouse. Toulouse FC - Nice en direct

12:30 - Monaco, une victoire avant la Ligue des champions Coincé entre les deux matchs du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven, le déplacement à Strasbourg samedi à l'occasion de la première journée de Ligue 1 n'était pas un cadeau pour l'AS Monaco. Le club monégasque a su éviter le piège qui lui tendait les bras, en s'imposant sur le score de 2 buts à 1 tout en faisant tourner avant le match retour face au PSV mardi, après le match nul de l'aller (1-1). Il peut notamment remercier Krépin Diatta, auteur du premier de la rencontre d'une superbe reprise de volée (43e).

11:45 - PSG-Galtier: "Quand Messi sourit, l’équipe sourit aussi" Après la démonstration du PSG à Clermont samedi soir lors de la première journée de Ligue 1 (0-5), Christophe Galtier était évidemment ravi en conférence de presse d'après-match de la prestation de ses joueurs. À commencer par celle de Lionel Messi, auteur de deux buts dont l'un exceptionnel: "Nous avons échangé avec Leo pendant la tournée de préparation au Japon pour faire en sorte qu’il soit performant tout le temps, a expliqué l'entraîneur français. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre et la manière dont il doit se positionner pour jouer avec les uns et les autres. Il est dans une zone qu’il aime et quand Leo sourit, l’équipe sourit aussi. Quand il sera associé à Kylian Mbappé (forfait samedi, ndlr), il aura encore plus de pouvoir offensif."

11:00 - Kylian Mbappé devrait rapidement revenir Suspendu lors du Trophée des champions contre Nantes (4-0), touché aux adducteurs et absent samedi en Ligue 1 à Clermont (0-5), Kylian Mbappé n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot du PSG cette saison. Selon son entraîneur Christophe Galtier, le buteur français devrait revenir la semaine prochaine face à Montpellier, lors de la 2e journée de Ligue 1. "Je pense qu'il sera là le week-end prochain, a dévoilé le coach français au micro de Canal+ après la rencontre samedi. Il a eu une petite alerte, on n'a pas pris de risque. Si on avait joué un match difficile ou un match de Ligue des champions, on aurait peut-être tenté le coup."

10:15 - Le PSG n'a laissé aucune chance à Clermont Samedi, à l'occasion de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est resté dans la continuité du Trophée des champions gagné face à Nantes (4-0) en s'imposant sur la pelouse de Clermont sur le score de 5 à 0, grâce à des buts de Neymar (9e), Hakimi (26e), Marquinhos (38e), Messi (80e et 86e). Le PSG n'a pas souffert de l'absence de Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, et a montré un visage qui devrait plaire à son nouvel entraîneur Christophe Galtier. En attendant les matchs de ce dimanche, Paris est (déjà) leader, devant Monaco, vainqueur samedi à Strasbourg (1-2) et Lyon, tombeur d'Ajaccio vendredi (2-1).

09:30 - Le programme de ce dimanche en Ligue 1 Après les trois premiers matchs de cette première journée, vendredi et samedi, la Ligue 1 continue ce dimanche avec sept matchs au programme. Dimanche, le promu toulousain recevra l'OGC à l'heure du déjeuner (13 heures), avant les quatre matchs prévus à 15 heures: Angers-Nantes, Lille-Auxerre, Montpellier-Troyes et Lens-Brest. À 17h05, place au derby breton entre Rennes et Lorient avant le dernier match entre l'OM et Reims (20h45).

06/08/22 - 22:47 - Clermont - PSG : Les Clermontois surclassés chez eux (0-5) Les statistiques témoignent de la domination du Paris Saint-Germain : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (60% contre 40% pour le Clermont Foot). Les Parisiens se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 13 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour Clermont Foot, et remportent donc logiquement ce duel (0-5). Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 22:42 - Clermont - PSG : Encore un but au Stade Gabriel Montpied pour le Paris Saint-Germain (0-5) ! Ça sent la correction pour le Clermont Foot, au Stade Gabriel Montpied. Lionel Messi marque un 5e but pour le Paris Saint-Germain à la 86e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-5. Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 22:36 - Clermont - PSG : Lionel Messi inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (0-4) ! L'addition commence à devenir salée pour le Clermont Foot, au Stade Gabriel Montpied. Lionel Messi inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain à la 80e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-4. Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 22:01 - Clermont - PSG : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain, à Clermont-Ferrand, où Jeremy Stinat signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-3. Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 21:46 - Clermont - PSG : La mi-temps est en cours au Stade Gabriel Montpied Les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est nettement à l’avantage du Paris Saint-Germain (55% contre 45% pour le Clermont Foot), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Clermont Foot et qui mène donc logiquement dans ce match (0-3). Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 21:38 - Clermont - PSG : Nouveau but au Stade Gabriel Montpied pour le Paris Saint-Germain (0-3) ! Le tableau d'affichage passe à 0-3 dans ce Clermont - PSG ! Marquinhos trompe de nouveau la défense adverse à la 39e minute de jeu de cette 1e mi-temps et enfonce un peu plus les Clermontois ! Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 21:25 - Clermont - PSG : But : le Paris Saint-Germain fait le break (0-2) ! Achraf Hakimi inscrit un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, qui accentue son avance à la 26e minute dans cette 1e mi-temps, au Stade Gabriel Montpied. Les Clermontois n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite ! Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 21:08 - Clermont - PSG : Neymar ouvre le score pour le Paris Saint-Germain (0-1) ! Neymar ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain à la 9e minute dans cette 1e mi-temps. Le match entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain est désormais lancé : nous voilà à 0 à 1 au Stade Gabriel Montpied ! Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 21:00 - Clermont - PSG : Jeremy Stinat lance la rencontre entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain ! Le match démarre à Clermont-Ferrand, où Jeremy Stinat donne le coup d’envoi de Clermont - PSG. Clermont - PSG en direct

06/08/22 - 20:30 - Le match de Ligue 1 entre Clermont et le PSG va débuter Le troisième match de la première journée de Ligue 1 entre Clermont et le Paris Saint-Germain va débuter dans quelques minutes. Le coup d'envoi de ce match de gala sera donné à 21 heures, sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied, par l'arbitre Jérémy Stinat.

06/08/22 - 19:45 - Kylian Mbappé forfait du côté du PSG Pour ce déplacement à Clermont à l'occasion de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé. Déjà absent pour cause de suspension la semaine passée à Tel-Aviv lors du Trophée des champions, l'attaquant français est touché aux adducteurs et le club parisien a préféré ne pas prendre de risques. Écartés du groupe depuis plusieurs semaines, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi ne sont pas du déplacement. Renato Sanches, dernière recrue du PSG, n'est pas encore prêt physiquement.

06/08/22 - 19:05 - Place au match entre Clermont et le PSG en Ligue 1 Après cette rencontre entre le RC Strasbourg et l'AS Monaco (1-2), la première journée de Ligue 1 continue ce samedi soir avec l'affiche entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de ce troisième match de ce premier week-end de la saison en Ligue 1 sera donné à 21 heures, sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied. Le CF63 a indiqué jeudi que cette rencontre de gala face au PSG se déroulera à guichets fermés.

06/08/22 - 19:02 - Strasbourg - Monaco : Fin de la rencontre à Strasbourg (1-2) ! C’est le coup parfait pour AS Monaco, qui s’impose (1-2) au terme de ce match. C’est pourtant le RC Strasbourg qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (52% contre 48%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Monégasques se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (6 contre 5). Strasbourg - Monaco en direct

06/08/22 - 18:52 - Strasbourg - Monaco : L'arbitre annule le but ! Alors que Francois Letexier a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le RC Strasbourg : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (2-2). Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Strasbourg - Monaco en direct

06/08/22 - 18:52 - Strasbourg - Monaco : Francois Letexier va-t-il accorder un but au RC Strasbourg ? Le jeu est arrêté au Stade de la Meinau : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour le RC Strasbourg et fait appel à la VAR. Strasbourg - Monaco en direct

06/08/22 - 18:50 - Strasbourg - Monaco : Habib Diallo remet les compteurs à zéro à Strasbourg (2-2) ! Egalisation à la 90e minute de jeu au Stade de la Meinau ! Habib Diallo remet les Strasbourgeois sur les rails dans cette 2e mi-temps face à l'AS Monaco. Le tableau d'affichage passe à 2 à 2 dans cette confrontation ! Strasbourg - Monaco en direct

06/08/22 - 18:23 - Strasbourg - Monaco : Habib Diallo réduit le retard du RC Strasbourg (1-2) ! Habib Diallo réduit l'écart pour le RC Strasbourg dans ce duel contre l'AS Monaco. On joue la 65e minute de jeu dans cette 2e période. Le score est de 1 à 2 au Stade de la Meinau. Strasbourg - Monaco en direct

06/08/22 - 18:10 - Strasbourg - Monaco : Deuxième but pour l'AS Monaco (0-2) ! Sofiane Diop inscrit un nouveau but pour l'AS Monaco, qui accentue son avance à la 53e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Stade de la Meinau. Il va falloir que les Strasbourgeois se réveillent sans tarder désormais s'ils veulent revenir au score ! Strasbourg - Monaco en direct