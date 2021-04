Ligue 1 : les résultats de la 33e journée et le classement en direct

Strasbourg - PSG : facile victoire avant la C1 pour Paris, le résumé du match

STRASBOURG - PSG. Avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, Paris l'emporte sans forcer face à Strasbourg 4-1 grâce notamment à un but de Mbappé et Paredes. On jouait la 32e journée de Ligue 1 et le PSG revient à 3 points de Lille au classement. Retrouvez le résumé de la rencontre.