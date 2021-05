Ligue 1 : le classement après Stade Rennais - Paris Saint-Germain

Derrière le duo de tête, Monaco et Lyon von donc se livre un duel intense, lors des deux dernières journées, pour l'obtention de la 3e et dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Les Monégasques, troisièmes de ce classement de Ligue 1 avec un point d'avance sur l'OL, recevront Rennes avant de se déplacer à Lens, tandis que les Lyonnais iront à Nîmes et termineront face à Nice. En ce qui concerne la cinquième place qualificative pour l'Europa League, c'est un match à trois qui se jouera en ce mois de mai entre Marseille (5e, 56 points), Lens (6e, 56 points) et Rennes (7e, 55 points).

11:25 - Le point sur la course au titre

Si mathématiquement, quatre équipes peuvent encore prétendre au titre de champion de France dans cette Ligue 1 2020-2021,à deux journées du terme de la saison, Monaco et surtout Lyon semblent hors course et le sacré devrait se jouer entre Lille et le PSG, avec avantage au LOSC. Les Dogues ont en effet effectué la bonne opération du week-end en gagnant à Lens et en profitant de résultat nul du PSG à Rennes. Avec trois points d'avance à deux journées, on ne voit plus ce qui pourrait arrêter les hommes de Christophe Galtier, euphoriques depuis plusieurs semaines.