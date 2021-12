Tirage Ligue des nations 2022 : heure, chaîne TV, groupe de la France... Les infos

LIGUE DES NATIONS. Dernier vainqueur de la Ligue des nations, la France connaîtra ses futurs adversaires ce jeudi 16 décembre à 18h.

[Mis à jour le 16 décembre à 16h15] Quelques semaines après la victoire des Bleus en finale de la Ligue des nations face à l'Espagne, le tirage au sort de l'édition 2022 se déroule ce jeudi 12 décembre depuis le siège de l'UEFA à Nyon. Tête de série, la France évitera l'Espagne, l'Italie et la Belgique, équipes présentes dans le chapeau 1, mais peut rencontrer le Portugal, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Vous pourrez suivre ce tirage au sort en direct et en intégralité sur la chaine L'Equipe à partir de 18h.

Quel est le fonctionnement du tirage au sort de la Ligue des nations ?

Les 55 nations seront réparties entre quatre ligues, trois de 16 équipes et une de 7 équipes. Les ligues A, B et C sont réparties en quatre groupes de 4 équipes, la ligue D en un groupe de 4 et un de 3. Voici les différentes ligues et les chapeaux :

Ligue A

Chapeau 1

France (phase finale 2021)

Espagne (phase finale 2021)

Italie (phase finale 2021)

Belgique (phase finale 2021)

Chapeau 2

Portugal

Pays-Bas

Danemark

Allemagne

Chapeau 3

Angleterre

Pologne,

Suisse

Croatie

Chapeau 4

Pays de Galles (promu)

Autriche (promue)

République tchèque (promue)

Hongrie (promue)

Dans la Ligue B, les quatre vainqueurs de groupe seront promus en Ligue A, alors que les derniers seront rétrogradés. Le fonctionnement est différent pour les descentes de Ligue C en Ligue D, où des barrages opposeront les quatrièmes de groupes en mars 2024. Les deux perdants descendront.

Ligue B

Chapeau 1

Ukraine

Suède

Bosnie-Herzégovine

Islande

Chapeau 2

Finlande

Norvège

Écosse

Russie

Chapeau 3

Israël

Roumanie

Serbie

Irlande

Chapeau 4

Slovénie

Monténégro

Albanie

Arménie

Ligue C

Chapeau 1

Turquie

Slovaquie

Bulgarie

Irlande du Nord

Chapeau 2

Grèce

Biélorussie

Luxembourg

Macédoine du Nord

Chapeau 3

Lituanie

Géorgie

Azerbaïdjan

Kosovo

Chapeau 4

Kazakhstan ou Moldavie

Chypre ou Estonie

Gibraltar

îles Féroé

Quel est le calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 ?

Voici l'ensemble du calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 :

Journées 1 et 2 : 2-8 juin 2022 ;

Journées 3 et 4 : 8-14 juin 2022 ;

Journées 5 et 6 : 22-27 septembre 2022 ;

Tirage au sort de la phase finale : à déterminer ;

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023 ;

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023

Classement de la Ligue des nations 2021

Voici le rappel du classement final dans l'ensemble des quatre groupes de qualification, dans la ligue A de cette Ligue des nations de football :

Groupe 1 : 1- Italie (12 pts, qualifié), 2- Pays-Bas (11 pts), 3- Pologne (7 pts), 4- Bosnie-Herzégovine (2 pts).

Groupe 2 : 1- Belgique (15 pts, qualifié) 2- Danemark (10 pts), 3- Angleterre (10 pts), 4- Islande (0 pt).

Groupe 3 : 1- France (16 pts, qualifié) 2- Portugal (13 pts), 3- Croatie (3 pts), 4- Suède (3 pts).

Quel est le règlement de la Ligue des nations ?

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour le Final Four (demi-finales + finale) en octobre 2021, les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D seront promus et les derniers des Ligues A et B seront relégués dans la ligue inférieure. Il faut également rappeler que, comme lors de la première édition de la compétition, remportée l'an passé par le Portugal, l'enjeu de cette Ligue des nations est double : au-delà du trophée décerné au vainqueur final (forcément issu de la Ligue A) , deux places possiblement qualificatives pour la Coupe du monde 2022 sont accordées puisque les deux meilleurs vainqueurs de groupes de la Ligue des nations (dans toutes les ligues) qui ne sont pas directement qualifiés via les éliminatoires classiques (qui restent en vigueur) pourront participer à des barrages. Il s'agit cette année de la France et de la Belgique, qui auront donc une bouée de sauvetage en cas de contre-performance lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2022.