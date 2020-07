"PSG - Lyon : l'OL résiste face à Paris, le match en direct"

PSG - LYON. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez la finale de la Coupe de la Ligue en direct entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, ce vendredi soir, au Stade de France.

22:25 - Neymar sur coup franc ! A 29 mètres du but lyonnais, Neymar tente de frapper directement un coup franc. Le Brésilien enroule bien et frappe fort, ce qui oblige Lopes à se détendre pour détourner ce ballon ! 22:22 - Di Maria bien trouvé Sur un nouveau contre en faveur du PSG, Neymar lance bien Angel Di Maria sur la droite mais la défense lyonnaise se replace vite. L'Argentin tente de retrouver Neymar mais ça manque de précision; 22:19 - Neymar bute sur Lopes ! Trouvé dans la surface au bout d'un contre, Neymar se joue de Denayer grâce à un subtil petit pont mais pousse un peu trop loin son ballon et Lopes peut s'en saisir au sol. 22:16 - ⏰ C'est reparti à Saint-Denis ! C'est reparti à Saint-Denis entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ! Ce sont les Lyonnais qui engagent pour cette deuxième période. 22:08 - L'OL tient bon face au PSG Après 45 minutes de jeu, les deux équipes ne sont pas parvenues à faire la différence dans cette dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Si Keylor Navas n'a pas eu grand chose à faire, Anthony Lopes a été lui mis un peu plus à contribution, notamment sur cette superbe frappe d'Idrissa Gueye en fin de première période. Auparavant, Neymar n'était pas passé loin de marquer sur une frappe enroulée, mais sans réussite. L'OL, dans son 3-5-2, parvient bien à contrecarrer les plans du PSG et à bien presser, mais du côté de l'animation offensive, ce n'est pas encore ça. 21:59 - ⏰ C'est la pause à Saint-Denis C'est la pause au Stade de France ! Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge dans cette finale de la Coupe de la Ligue. Tout reste à faire à Saint-Denis ! 21:57 - Trois minutes de temps additionnel M. Brisard accorde trois minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL au Stade de France. 21:54 - La frappe de Gueye ! A une vingtaine de mètres du but lyonnais, Idrissa Gueye déclenche une frappe puissante, ce qui oblige Anthony Lopes à s'envoler pour détourner le ballon en corner d'une main ferme ! Superbe, de la part des deux joueurs. 21:51 - Neymar croise trop son tir Marco Verratti lance parfaitement Neymar sur la gauche. Le Brésilien pénètre dans la surface sur la gauche et frappe mais c'est beaucoup trop croisé. Ce ballon se transforme presque en centre mais Icardi ne peut reprendre. 21:48 - Thiago Silva intervient bien Sur un centre tendu au premier poteau signé Memphis, Thiago Silva se jette pour tacler en corner et heureusement pour le PSG, car derrière Moussa Dembélé était seul pour reprendre. Sur le corner qui suit, Cornet est seul au deuxième poteau pour reprendre mais ça manque de puissance pour inquiéter Navas. 21:44 - Icardi signalé hors-jeu Sur une superbe ouverture de Di Maria, Icardi se retrouve plein axe face à Lopes et déclenche une frappe puissante du gauche, mais l'Argentin est signalé hors-jeu. Il n'avait de toute manière pas cadré. 21:40 - La défense lyonnaise tient bon La défense à trois du côté lyonnais permet pour l'instant à l'OL d'être plutôt serein jusqu'ici et de maîtriser la vitesse et les appels de trois attaquants du PSG. 21:37 - C'est reparti M. Brisard siffle la reprise du jeu durant cette première période. Le ballon est pour les Lyonnais mais les Parisiens récupèrent rapidement le cuir. 21:35 - Première pause fraîcheur M. Brisard interrompt la rencontre dans cette première période pour une première pause fraîcheur dans ce match, alors qu'il fait encore plus de 30 degrés ce vendredi soir à Saint-Denis. 21:33 - Neymar omniprésent Quasiment toutes les attaques du côté parisien passent par Neymar, omniprésent dans ce début de match, même s'il n'a pas encore réussi à faire la différence au tableau d'affichage. LIRE PLUS

PSG - Lyon : les infos utiles

Cette finale de la Coupe de la Ligue de foot entre le PSG et Lyon bénéficie d'une double diffusion à la TV, ce soir, sur France 2 (en clair) et sur la chaîne Canal+ Sport (accès réservé aux abonnés). Les deux diffuseurs proposeront également la cérémonie de remise du trophée et les premières réactions des joueurs après le coup de sifflet final (le programme TV).

La retransmission de la finale de la Coupe de la Ligue de foot sera aussi accessible en streaming sur le site Internet de France TV Sport (gratuit) et sur mycanal (payant). Ce PSG - Lyon est également à vivre en direct commenté sur notre site (voir ci-dessus), avec le score et le résumé des actions en live.

La compo du PSG : Navas - Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria, Icardi, Neymar. La compo de Lyon : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Dembélé, Depay.