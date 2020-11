"Leipzig - PSG : Paris s'incline encore après Manchester, le résumé du match"

LEIPZIG - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 sur la pelouse du RB Leipzig ce soir, lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Di Maria a marqué pour les Parisiens qui ont terminé à 9 après l'expulsion de Kimpembe et Gueye. Découvrez le résumé du match.

23:45 - Diminué, le PSG inquiète C'est une rencontre qui offrait de belles perpectives. Même sans une liste importante de titulaires, la défaite surprise de Manchester sur la pelouse des Stambouliotes un peu plus tôt offrait aux Parisiens l'opportunité de recoller aux Mancuniens au classement. Tout était très bien parti, même, pour les hommes de Thomas Tuchel dans cette rencontre. Bien servi par Moise Kean, venu gratter le ballon dans les pieds d'Upamecano, Di Maria s'offrait l'ouverture du score d'un subtil extérieur du pied (0-1, 6e). L'Argentin avait même l'occasion, en or, de donner une bouffée d'air frais important aux Parisiens avec un pénalty. Mais sans Mbappé ni Neymar, intraitable dans cet exercice, Di Maria s'est loupé. Et à partir de là, tout s'est écroulé. Incapable de doubler la mise, peu créatif dans les derniers mètres, Paris est retombé dans les travers d'Istanbul et de Manchester. Nkunku, ancien de la maison, a souhaité mettre une épine dans les chaussures parisiennes en égalisant peu avant la pause (1-1, 41e). La seconde période n'est qu'un long chemin de torture pour des Parisiens incapables d'offrir quoi que ce soit d'interessant. Pire, ils auront offert la victoires aux Allemands, qui n'en demandaient pas tant. Après un contrôle de la main de Kimpembe dans la surface, Forsberg transforme le pénalty (56e, 2-1). Gueye commet une nouvelle faute et ne peut plus faire grand chose une fois le carton rouge tendu (69e). Paris finit à 10 sans idée puis à 9, ridicules. Frustré de la prestation de son équipe, Kimpembe commet un gros tacle sur Poulsen et voit rouge lui aussi (90+5). Paris s'est compliqué la vie face au RB Leipzig qui n'aura pas montré de grandes choses, pourtant, ce soir. Les Parisiens perdent une deuxième fois en poule après la défaite contre Manchester. C'est une première depuis l'ère qataris. Le PSG n'est pourtant pas décroché et reste à 3 points de Leipzig et Manchester. C'est un moindre mal.

23:28 - Tuchel : "Suis-je en danger ? Non" Interrogé lui aussi par RMC Sport, Thomas Tuchel a été sollicité sur son avenir. "Est-ce que je me sens en danger ? Non", a-t-il simplement répondu. "Est-ce que j'ai des problèmes avec Leonardo ? Pas du tout", a-t-il encore dit, cliniquement. L'entraîneur du PSG explique cette défaite par "un manque de joueurs, de rythme. On doit changer chaque match". Reste à savoir si lui aussi peut-être changé à moins d'un an de la fin de son contrat.

23:18 - Marquinhos : "On a confiance en notre coach" Le capitaine du PSG a tenu à soutenir son coach malgré une période difficile. "Bien sûr qu’on soutient notre coach. Il a fait la meilleure saison de l’histoire du PSG l'année dernière. Tout va vite mais on a confiance en notre coach et il faut travailler pour nous améliorer. Même s’ils nous manquent des joueurs, on ne doit pas se trouver d’excuses".

23:12 - Marquinhos : "Si je suis bien au milieu ? Je vous laisse juger" Marquinhos, encore en difficulté ce soir, a également été interrogé sur son poste de milieu, "Je vous laisse juger. Je sais ce que je dois faire. Oui je prends plaisir, dit-il interrogé une nouvelle fois. Une fois sur le terrain on doit se battre pour gagner. Il faut arrêter de laisser des points en route".

23:05 - Marquinhos : "Dur à expliquer" Interrogé par RMC Sport après cette défaite, Marquinhos ne se cache pas. "C’est dur à expliquer. Il fallait garder la même mentalité après l'égalisation. On ne doit pas avoir ce coup de moins bien après le but. Mais il faut rester positif. Il faut chercher à s’améliorer dans cette compétition très difficile. Il faut augmenter notre niveau".

22:54 - C'est terminé, Paris s'incline face à Leipzig Voilà, c'est donc terminé après ce deuxième rouge parisien. Le PSG s'incline 2 buts à 1 face à Leipzig. Les Parisiens perdent donc une deuxième rencontre en 3 match après celui contre Manchester United. Le PSG est 3e de sa poule.

22:53 - Rouge pour Kimpembe Sur une énorme faute par derrière sur Poulsen, Kimpembe prend un deuxième jaune et est expulsé. Il ne reste que quelques secondes mais Paris va terminer à 9.

22:50 - Quel retour de Kimpembe ! Sur une erreur de Bakker, Leipzig s'est projeté en contre. Poulsen est finalement trouvé dans la surface en position de frappe mais Kimpembe est revenu de nulle part en taclant au sol et éviter un nouveau but ! Quel retour !

22:48 - 5 minutes de temps additionel Le cinquième arbitre annonce 5 minutes de temps supplémentaires. Ça va être difficile pour le PSG qui va pousser pour y croire !

22:42 - Kehrer très en retard Sur une passe aérienne en profondeur, Kehrer se fait devancer par Angelino. L'Allemand, en retard, met un tampon au joueur du RB Leipzig qui reste au sol. L'entrée du latéral parisien est très délicate...

22:38 - Paris n'y arrive plus Réduits à 10, les Parisiens peinent énormément à apercevoir le ballon. Les Allemands sont au-dessus. Paris cumule les fautes et subi le jeu. C'est compliqué pour le PSG qui s'en sort bien sur une nouvelle occasion et une frappe de Nkunku qui rate le cadre.

22:31 - Double changement pour le PSG Double changement pour le PSG. Il est surprenant puisque Danilo reste finalement sur le terrain. Florenzi va jouer plus haut et Kehrer, rentré à la place de Sarabia, va se placer arrière droit. Bakker remplace lui Kurzawa.

22:27 - Rouge pour Gueye Il arrive en retard et met une semelle sur Konaté. Gana Gueye prend un deuxième carton jaune, un brin sévère, et se voit donc être expulsé. Paris va donc jouer les 20 dernières minutes à 10. Danilo, lui, est blessé et va être remplacé. Il reste tout de même sur le terrain et permet à Kherer de continuer à s'échauffer.

22:25 - Le PSG trop brouillon Les Parisiens ont plusieurs opportunités pour s'approcher de la surface de Leipzig mais les avant-dernières passes sont ratées. Le PSG ne se crée donc pas d'occasions malgré un Kean remuant et un Di Maria disponible.