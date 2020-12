PSG - Lorient : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match

PSG - LORIENT. Le Paris Saint-Germain reçoit le FCL, ce mercredi 16 décembre 2020, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la cote et la composition probable des équipes.

Le PSG affronte le FC Lorient, ce mercredi soir, trois jours après avoir perdu sa place de leader du championnat à la suite de sa défaite face à l'OL, et donc, avec l'obligation de réagir. La formation parisienne devrait débuter avec un onze de départ sans doute remanié pour ce 8e match en 26 jours, mais partira néanmoins assez nettement avec la faveur des pronostics. La cote attribuée à la victoire du Paris Saint-Germain se situe ainsi autour de 1,20 euro (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul est coté à plus de 8 euros et le succès des Merlus à près de 15 euros. "C'est une équipe hors norme dans notre championnat et en plus, ils viennent de perdre, a commenté mardi Christophe Pélissier, le coach lorientais. Statistiquement, on dit que les équipes de ce rang ne perdent jamais deux fois d'affilée, mais on n'a rien à perdre. Je dirai aux joueurs : libérez-vous, prenez du plaisir". Pariez en ligne avec Winamax (100 € remboursés), Unibet (100 € de paris gratuits) ou Betclic (100 euros euros remboursés avec le code promo LINTERNAUTE).

Le coup d'envoi de ce match de la 15e journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC Lorient sera donné à 21h, ce mercredi 16 décembre 2020, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Johan Hamel, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Julien Aube, Mathieu Grosbost et Robin Chapapri, tandis que Amaury Delerue et Hamid Guenaoui seront chargés de l'assistance vidéo.

Après avoir noté la fatigue psychologique de ses joueurs à l'issue de la défaite face à Lyon, dimanche, Thomas Tuchel devrait faire souffler quelques habituels titulaires ce mercredi. Par ailleurs, Neymar, touché à la cheville, est forfait, tout comme Marquinhos, Diallo, Bernat, Sarabia et Icardi. Le latéral droit Colin Dagba est suspendu. La composition de départ pourrait être organisée en en 4-3-3. La compo probable du PSG : Navas - Pembélé, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Gueye, Rafinha - Mbappé, Kean, Di Maria. Du côté des Merlus, Christophe Pélissier a indiqué que Jérôme Hergault et Enzo Le Fée seraient titulaires. La compo probable de Lorient : Nardi - Hergault, Gravillon, Morel, Le Goff - Chalobah, Le Fée, Abergel - Lauriente, Hamel, Wissa.

Ce PSG - Lorient ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site web dédié de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

