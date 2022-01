"DIRECT. Cameroun - Comores : Alhadhur repousse les assauts camerounais, le match en live !"

Deux nouveaux changements pour les Lions Indomptables dans ce Cameroun - Comores : Choupo Moting et Ngamaleu sont remplacés par N'Jie et Bassogog.

Bon ballon en profondeur pour Ben Nabouhane. Le portier de l'Ajax a bien lu le jeu et anticipe parfaitement. Bonne lecture du jeu du portier du Cameroun qui demande à ses coéquipiers plus de de rigueur défensive.

Premier arrêt décisif d'Alhadur ! Bon centre de Ngamaleu côté droit. Aboubakar reprend le ballon devant le but. Bon positionnement d'Alhadhur qui repousse le ballon sur sa ligne.

Les Camerounais donnent le coup d'envoi de la seconde période. Les Lions Indomptables veulent plier la rencontre, les Comoriens veulent résister et pourquoi égaliser. Qui se qualifiera pour les quarts de finale ? Réponse dans 45 minutes, ou plus.

20:58 - Des Comoriens valeureux

Sans véritable gardien de but de métier et réduits à 10, les Comoriens ont réussi à se procurer plusieurs actions franches. Alhadur n'a pas tremblé et les Cœlacanthes ont montré de belles choses dans ce premier acte.