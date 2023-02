Mbappé blessé : forfait face au Bayern ! Combien de semaines d'absence ?

Le PSG a officiellement annoncé le forfait de Kylian Mbappé jeudi 2 février pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern.

"Trop mal". En sortant sur blessure mercredi 1er février face à Montpellier, Kylian Mbappé a indiqué avoir "trop mal" sur "un appui". Après être rentré à Paris en boitillant, les examens passés ce jeudi 2 février ont confirmé une lésion musculaire à la cuisse gauche pour l'international français. Dans un communiqué, le PSG a annoncé une absence de trois semaines et donc un forfait pour le huitième de finale aller contre le Bayern le 14 février prochain.

Très vite, le pessimisme était de mise. À l'issue de la rencontre, le coach de Paris Christophe Galtier avait quand même donné des nouvelles rassurantes, expliquant que ça n'allait pas l'air d'être trop grave.

"Pour Mbappé, c'est pareil. Il a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Est-ce que c'est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Mais avec l'enchaînement des matches, ils ne veulent pas prendre de risque puisqu'on a un calendrier très chargé. Cela ne parait pas très grave ni pour l'un ni pour l'autre. On verra bien. Ils sont très importants. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et ce qu'on s'est dit après le match, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais, comme on joue tous les trois jours…"

Malheureusement, après les examens, il est donc d'ores et déjà forfait pour Toulouse ce samedi, Marseille mercredi prochain en Coupe de France et aussi très probablement pour le déplacement à Monaco, dans 10 jours et donc le Bayern.