DIRECT. Juventus - Nantes : les Canaris marquent sur un contre remarquable, suivez le match en live

Encore une possibilité de contre pour les Nantais. Simon tente de lancer Blas en profondeur mais Bremer revient très bien et sauve son camp dans ce Juventus - Nantes.

22:39 - Nantes fait mal en contre

Comme sur le but nantais, les Canaris font très mal aux Turinois sur les situations de contre et l'entrée de Simon permet aux hommes de Kombouaré d'en profiter encore plus. L'ailier nantais obtient un corner.