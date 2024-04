Milan AC - Inter : soir de titre pour l'Inter Milan, le pire scénario pour le Milan AC ?

Ce soir, le Milan AC reçoit l'Inter Milan à San Siro pour le célèbre "Derby della Madonnina". Lors de cette 33e journée de championnat italien, les joueurs de l'Inter peuvent offrir le titre à leurs supporters en cas de victoire face à l'éternel rival.

Choc à San Siro ce lundi soir. Le Milan AC reçoit son éternel rival et voisin, l'Inter Milan à San Siro. Une affiche de gala en guise de "Derby della Madonnina". Si le Scudetto semble promis à l'Inter, les Nerazzurri peuvent décrocher le titre dès ce soir, lors de la 33e journée.

Le Milan AC, tourné vers la saison prochaine

D'après la Gazetta dello Sport, le propriétaire du Milan AC, Gerry Cardinale va licencier Stefano Pioli à la fin de la saison, y compris si l'entraîneur remporte le derby milanais. Deuxièmes du championnat à quatorze points de l'Inter, les Rossoneri ont vécu une saison compliquée, marquée par une élimination en Ligue des champions puis en quarts de finale de l'Europe League par l'AS Rome. Selon le média italien, un entraîneur étranger sera recherché pour arriver sur le banc du Milan AC. L'actuel patron du LOSC, Paulo Fonseca et l'ancien entraîneur de l'Espagne, du Real Madrid et des Wolves, Julen Lopetegui figurent parmi les favoris pour occuper le poste. D'autres noms sont pressentis pour être l'élu : l'entraîneur d'Al Ittihad, Mauricio Gallardo, connu pour son travail à River Plate, ainsi que l'entraîneur d'Al-Duhail et ancien technicien du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.

Soir de Scudetto pour l'Inter ?

Remporter le Scudetto le soir du "Derby della Madonnina" à San Siro, quel scénario idéal pour l'Inter Milan qui n'en demandait pas tant. Solide leader du championnat, les Interistes peuvent remporter un vingtième titre en championnat et devancer leur voisin au palmarès. Un contexte spécial mais l'entraîneur Simone Inzaghi n'en fait pas une obsession : "Le derby est toujours le derby, donc il y a d'excellentes sensations. Ces derniers jours, nous avons travaillé dur et bien, demain pourrait être un jour spécial pour l'Inter. Je dois être honnête, nous avons parlé de ce que nous faisons avec les garçons. Nous avons fait un magnifique parcours cette année. Nous avons fait un parcours magnifique. Demain pourrait être un jour très important pour nous tous, mais nous ne le vivons pas comme une obsession. Nous espérons que cela puisse arriver et nous travaillons, mais ce n'est pas une obsession."

À quelle heure débute Milan AC - Inter ?

Le coup d'envoi de l'affiche de gala de la 33e journée de Serie A opposant le Milan AC à l'Inter est prévu lundi 22 avril à 20h45 au stade San Siro de Milan (Italie). Andrea Colombo aura la lourde tâche d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Milan AC - Inter ?

Détenteur des droits TV du championnat italien, BeIn Sports 1 diffusera le "Derby della Madonnina" entre le Milan AC et l'Inter.

Comment suivre Milan AC - Inter en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 33e journée de Serie A entre le Milan AC et l'Inter Milan sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Milan AC - Inter ?

Milan AC : Maignan (G) - Calabria, Tomori, Gabbia, T.Hernandez - Bennacer, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Giroud.

Inter : Sommer (G) - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram.

